El ingreso de aire frío modificó las condiciones en San Juan este martes 27 de octubre. El SMN prevé 13°C de mínima, 23°C de máxima y posibles lluvias hacia la noche.

El viento del sector Sur modificó las condiciones meteorológicas en San Juan durante la mañana de este martes 27 de octubre, tras dos días con temperaturas agradables. El ingreso de un frente frío provocó un ambiente fresco y cielo parcialmente nublado en la provincia. La variación del tiempo se reflejó desde temprano en la circulación del aire y en el descenso térmico.

A las 6, la temperatura se ubicó en 14,6°C y las ráfagas del Sur alcanzaron 32 km/h, según los datos relevados. En ese mismo horario, la humedad fue de 67%, la presión atmosférica marcó 946,9 hPa y la visibilidad se mantuvo en 15 kilómetros. Esos indicadores describen una jornada con condiciones más inestables que las registradas en los días previos.

Pronóstico oficial De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada se espera una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. El organismo prevé que el ambiente fresco se sostenga durante las primeras horas y que las temperaturas se mantengan moderadas a lo largo del día. La evolución del cielo será un dato central para seguir el comportamiento del frente frío.

El SMN también anticipa un aumento paulatino de la nubosidad durante la tarde. Hacia la noche, la inestabilidad podría avanzar sobre distintos sectores de la provincia, con posibilidad de lluvias y lloviznas. Ese escenario no implica precipitaciones generalizadas, pero sí un cambio respecto de las condiciones observadas en el inicio de la semana.

El descenso de temperatura y la chance de precipitaciones al cierre del día marcan el principal cambio meteorológico para San Juan este martes. La referencia a seguir será la actualización del pronóstico oficial, especialmente en caso de que la nubosidad avance con mayor rapidez o se intensifiquen las condiciones de inestabilidad durante la noche.