A fines de la semana pasada, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que la cartera aplicará cambios en los requisitos que los docentes deberán cumplir para acceder a la titularización de horas cátedra o cargos. Esa modificación quedará plasmada en “un acta rectificatoria” de la resolución que dio inicio al proceso. Fuentes oficiales del Ejecutivo confirmaron que uno de los puntos a modificar está vinculado con la cartilla médica y anticiparon que se eliminará la exigencia de un examen toxicológico. Según la información oficial, ese estudio tiene una incidencia elevada en el costo total de la cartilla que están cobrando instituciones privadas.

Proceso en marcha El trámite de titularización comenzó oficialmente el 14 de octubre, cuando la administración orreguista informó que los interesados podían pedir turno para presentar sus carpetas en el Centro Cívico. El procedimiento quedó instrumentado en un reglamento integrado por tres resoluciones de la cartera educativa. Entre los requisitos figuran documentación personal, antecedentes y certificados, cartilla sanitaria, declaración jurada de cargos y horas cátedra, foja de servicios, instrumentos que acrediten la situación de revista, títulos y concepto profesional docente. El plazo para iniciar el expediente se extiende hasta el 9 de abril del año próximo y alcanza a unos 2.500 docentes.

Cartilla y costo En el artículo 10 de cada resolución quedó establecida la exigencia de presentar la cartilla médica para que el Estado determine la “buena salud” del solicitante. El reglamento indica que cada docente debe tramitar la cartilla sanitaria, con estudios psicofísicos y psicotécnicos, en organismos sanitarios estatales o privados. Luego, debe solicitar turno ante la Dirección de Control y Reconocimiento Médico para el control de los estudios y la emisión del Certificado de Aptitud Funcional. En ese texto no figura el examen toxicológico, lo que generó dudas entre docentes, según confirmaron fuentes calificadas. A eso se suma que la Obra Social Provincia, a través de su titular Rodolfo Fasoli, confirmó que no cubrirá la cartilla médica exigida, por lo que el costo deberá ser afrontado por cada interesado.

Rectificación oficial Tras la declaración de Silvia Fuentes, quien adelantó que se dará a conocer “específicamente qué estudios” deberán presentar los docentes, fuentes oficiales del Ejecutivo indicaron que se eliminará el examen toxicológico. De ese modo, la cartilla quedaría reducida al estudio psicofísico y al psicotécnico, tal como figura en las últimas resoluciones. En paralelo, este medio relevó que clínicas privadas están ofreciendo valores de entre 122 mil y 200 mil pesos para realizar los estudios, con el examen toxicológico incluido. Fuentes oficiales calcularon que, sin ese análisis, el costo de la cartilla se reduciría en alrededor de 30 mil pesos.

Turnos y antecedentes Aunque el proceso ya está habilitado y los docentes pueden pedir turno por la web correspondiente, ayer por la tarde no figuraban cupos disponibles ni para lo que resta de octubre ni para noviembre. El sitio del Ministerio de Educación aclara que solo muestra disponibilidad horaria de los próximos 30 días. Fuentes del área sostuvieron que la documentación y los estudios requeridos “no son nuevos”, porque fueron exigidos en procesos anteriores de titularización. La medida surge de un acuerdo paritario educativo y se inscribe en la negociación que el Ejecutivo mantiene con UDAP, UDA y AMET. La resolución inicial con los requisitos se publicó en los primeros días de julio y la reglamentación quedó concluida a comienzos de octubre.