La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó una nueva propuesta para intentar destrabar la instalación del radiotelescopio CART, un proyecto que quedó frenado tras la caída del convenio original en junio del año pasado. La iniciativa introduce cambios en el esquema de participación internacional e incorpora a organismos estatales argentinos vinculados con la seguridad espacial. Según la UNSJ, la definición ahora depende de una respuesta del Gobierno nacional.

Nuevo esquema En una entrevista con Radio Mil20, Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, explicó que la propuesta es más amplia que la anterior. Dijo que contempla la participación de consorcios de España, Sudáfrica e Italia, que tendrían tiempos de observación a través del instrumento. El cambio central, señaló, es la intervención de organismos estatales nacionales vinculados con la seguridad espacial.

Castro sostuvo que ese punto fue clave en las suspicacias que surgieron alrededor del proyecto. “La parte medular de esta nueva propuesta es que se da intervención a los organismos estatales nacionales que tienen que ver con el tema de la seguridad espacial”, afirmó. Según su planteo, si el Estado nacional analiza la iniciativa y la aprueba, no deberían existir motivos para impedir su avance.

Presentación y consultas El decano confirmó que el borrador fue presentado ante las autoridades nacionales el 19 de octubre. Explicó que también se elevó por una consulta realizada desde China, donde recibieron la propuesta pero pidieron precisiones sobre qué garantías existían de continuidad si daban su aprobación. “Nosotros no podíamos responderle que esto iba a ser viable, hasta tanto la Nación no nos diga si aceptan o no”, dijo Castro.

Hasta el momento, la Facultad no recibió una respuesta definitiva. No obstante, el decano señaló que el director del observatorio mantuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). También indicó que la resolución final dependerá de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo nacional. Una vez que exista una definición, la Facultad podrá comunicarla a sus socios chinos para evaluar la continuidad del proyecto.

Presupuesto y alcance Castro recordó que China seguirá siendo el socio mayoritario, porque aporta el instrumento y la mayor parte del financiamiento. También aclaró que la nueva propuesta no modifica el presupuesto previsto para el proyecto. El radiotelescopio tiene un costo de 15 millones de dólares y, según indicó, su fabricación presenta un avance cercano al 90%. Los cambios se concentran en el esquema de participación internacional y en la intervención de organismos argentinos relacionados con la seguridad espacial.

Pedido provincial El decano también se refirió al vínculo con el Gobierno de San Juan y señaló que existe un diálogo institucional fluido. En ese marco, explicó que las autoridades provinciales plantearon que las obras de infraestructura y los trabajos asociados al instrumento se realicen con recursos humanos y estructura local. “Todo lo que tenga que ver con infraestructura, mano de obra que genere este instrumento, sea con estructura local, con mano de obra local”, afirmó Castro. Además, indicó que la provincia podría facilitar contactos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación y con la Jefatura de Gabinete para acompañar las gestiones.