Juan Pablo Medina encabezó la entrega de heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos a establecimientos educativos de Santa Lucía, Albardón y Rivadavia. La iniciativa busca acompañar el desarrollo infantil y contribuir al bienestar de las comunidades educativas.

La Caja de Acción Social de San Juan continúa impulsando las Cruzadas Solidarias, un programa destinado a promover acciones de bienestar social y dar respuesta a distintas necesidades de la comunidad. A través de sus diferentes líneas de trabajo, el organismo busca acompañar especialmente a niños y niñas, fortaleciendo los espacios donde crecen, aprenden y se desarrollan.





En esta oportunidad, el presidente de la institución, Juan Pablo Medina, encabezó la entrega de heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos a establecimientos de nivel inicial de los departamentos de Santa Lucía, Albardón y Rivadavia. La iniciativa se enmarca en las Cruzadas Educación y tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las instituciones y mejorar los recursos disponibles para sus comunidades educativas.





Las instituciones beneficiadas fueron el JINZ N.º 38 “Educación Popular”, de Santa Lucía; el JINZ N.º 33 “Benita Dávila de los Ríos”, de Albardón; y el ENI N.º 13, de Rivadavia. Mediante estas entregas, la Caja de Acción Social acompaña la labor cotidiana de los establecimientos educativos y promueve acciones que contribuyen al bienestar de los más pequeños.





Durante la actividad, Medina destacó el valor de este programa para la función social que cumple el organismo. “La Cruzada Solidaria es el programa que mejor representa la tarea de la Caja de Acción Social, porque nos permite llegar a la gente, atender distintas necesidades y, sobre todo, acompañar el desarrollo de los chicos” , expresó.





Asimismo, el presidente remarcó que las Cruzadas Solidarias comprenden distintas áreas de intervención, entre ellas educación, salud, merenderos y escuelas de iniciación deportiva. En ese sentido, señaló que acompañar el desarrollo infantil constituye una de las principales prioridades de la gestión, en línea con el objetivo del gobernador Marcelo Orrego de estar cerca de la comunidad y atender sus necesidades.





“Estamos muy contentos, satisfechos y orgullosos de saber que una vez más estamos cumpliendo con los objetivos y acercando elementos que realmente van a ser muy útiles para que todos los chicos puedan crecer de la mejor manera”, manifestó Medina durante la entrega realizada en Albardón.





De esta manera, la Caja de Acción Social reafirma su compromiso con el bienestar de los sanjuaninos mediante políticas y acciones que buscan generar un impacto concreto en la comunidad. A través de las Cruzadas Solidarias, la institución continúa acompañando a las organizaciones y establecimientos que cumplen un rol fundamental en el desarrollo y la formación de niños y niñas en toda la provincia.