La reapertura de compuertas del dique Ignacio de la Roza llevó agua otra vez a la Costanera de Chimbas. La Policía montó un operativo y advirtió que el cauce no está habilitado.

Después de aproximadamente 25 años, el agua volvió a correr por la Costanera de Chimbas tras la reapertura de las compuertas del dique Ignacio de la Roza. El caudal llegó nuevamente a ese sector y modificó el paisaje de la zona. La situación generó curiosidad entre los vecinos, pero también activó advertencias oficiales por el uso del cauce.

La presencia de agua derivó en el ingreso de personas al cauce para bañarse, pese a que el lugar no está habilitado para actividades recreativas. Desde la Policía advirtieron que ese comportamiento expone a riesgos concretos. Entre los peligros mencionados se encuentran pozos, desniveles, basura, vidrios rotos y animales muertos en el cauce. La advertencia apunta a evitar accidentes en un tramo que no reúne condiciones de seguridad para el baño.

Operativo de prevención Ante esa situación, se puso en marcha un operativo de prevención y control con efectivos de la Policía Montada, móviles policiales, un cuatriciclo y personal de la Municipalidad de Chimbas. El dispositivo abarca desde la compuerta del dique Ignacio de la Roza hasta calle Salta, además de otros sectores del departamento. El despliegue busca desalentar el ingreso al agua y reducir la posibilidad de incidentes.

Las autoridades remarcan que la reapertura de las compuertas no implica habilitación para uso recreativo del cauce. En ese marco, la prioridad oficial es sostener la vigilancia y la concientización sobre la prohibición de bañarse. La medida se mantiene mientras persista la circulación de agua en la Costanera y el operativo seguirá en los tramos señalados por las fuerzas intervinientes.