La Escuela de Capacitación en Oficios, que ya cuenta con más de 4.000 personas formadas desde su creación, celebró el cierre del ciclo lectivo 2026. Durante el acto, encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se anunció que los nuevos egresados serán vinculados con la Oficina de Empleo para acceder a programas de herramientas, nuevas capacitaciones y oportunidades vinculadas al desarrollo productivo y minero.

La Municipalidad de Rawson llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo 2026 de Rawtex + Trabajo, la Escuela Municipal de Capacitación en Oficios, en una emotiva jornada que reunió a 180 egresados, familiares, capacitadores y autoridades en el Centro de Convenciones Libertadores de América, bajo el lema “Formación que abre caminos, oportunidades que transforman vidas”.





La actividad fue encabezada por el intendente Carlos Munisaga, acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez; la directora de Economía Social, Verónica Laura Díaz;concejales y funcionarios municipales.





La iniciativa, creada durante la actual gestión municipal y enmarcada en la Ordenanza N.º 814-A, se consolidó como una herramienta de formación e inclusión laboral, brindando a miles de vecinos la posibilidad de aprender un oficio, desarrollar emprendimientos y adquirir conocimientos para generar sus propios ingresos.





Durante el ciclo lectivo 2026, la escuela desarrolló 11 propuestas formativas, acompañadas por 17 capacitadores, que permitieron a los participantes adquirir conocimientos prácticos en distintas actividades productivas y de servicios.





La Escuela de Capacitación en Oficios cerró el Ciclo Lectivo 2026. Los talleres incluyeron peluquería y barbería, bordado mexicano, cerámica, marroquinería, tejido, artes mixtas y reciclado, tapicería, diseño de indumentaria y manejo de máquinas, conservas, panificación, estampado y bordado industrial.

Las capacitaciones se desarrollaron en diferentes espacios del departamento, entre ellos el Polo Productivo del ex Camping FOECYT, el CIC de Médano de Oro, el CIC de Villa Angélica y la Fundación Patria, fortaleciendo el carácter territorial y accesible de la propuesta.





El trabajo de los capacitadores resultó fundamental para acompañar el aprendizaje de los alumnos, transmitir conocimientos y promover la continuidad de cada participante hasta completar su formación.





La alumna Mariana Victoria Vega, egresada del Taller de Peluquería y Barbería, compartió unas palabras en representación de sus compañeros: “Hoy cerramos una etapa que empezó con muchas ganas y con un sueño de por medio: convertirnos en profesionales en el mundo de la peluquería. Durante este tiempo no solo aprendimos técnicas, colores y cortes, sino que también aprendimos a escuchar y acompañar. Gracias al intendente y al municipio por darnos esta oportunidad, a nuestros profesores por cada enseñanza, a nuestros compañeros por compartir tantos momentos y a nuestras familias por apoyarnos para poder cumplir este sueño”, expresó.





Durante su intervención, la directora de Economía Social, Verónica Laura Díaz, destacó qué “Esta escuela de capacitación en oficios, que nació con la gestión del intendente Carlos Munisaga, ya lleva más de 4.000 actores de la economía social formados. Que hoy tengamos 180 nuevos egresados es el resultado de un enorme trabajo en equipo. Ahora queremos dar un paso más: vincularlos con la Oficina de Empleo, a través de Daniel Valenzuela, para incorporarlos a los programas PAIL y que puedan acceder a herramientas para desarrollar sus actividades. Ese es el objetivo que nos planteamos desde Rawtex: que la capacitación se transforme en oportunidades reales de trabajo”, manifestó.





Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez, felicitó a los estudiantes y reconoció el compromiso de los equipos que hicieron posible un nuevo ciclo de formación. “Hoy egresan 180 alumnos de nuestra escuela Rawtex y para nosotros es un orgullo enorme. Quiero agradecer especialmente a Verónica Díaz y a todo su equipo por el compromiso permanente, a los profesores que acompañaron cada etapa y, sobre todo, a los alumnos que confiaron en esta propuesta. Los felicito por este logro y por el nuevo camino que comienzan”, expresó.





El intendente Carlos Munisaga felicitó a los egresados y reflexionó sobre la importancia de generar nuevas alternativas laborales, “Creamos esta escuela de oficios porque entendemos que nuestro pueblo necesita oportunidades para salir adelante. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde el trabajo está cambiando y las formas tradicionales de empleo ya no son las mismas. Por eso, adquirir habilidades y aprender un oficio permite animarse a emprender, generar un ingreso propio o encontrar una nueva posibilidad laboral. Ver hoy a 180 hombres y mujeres que aprovecharon esta oportunidad y terminaron su formación me llena el corazón de alegría”, sostuvo.





El jefe comunal también hizo hincapié en la necesidad de que las políticas de capacitación tengan continuidad y no finalicen únicamente con la entrega de un certificado: “No queremos quedarnos solamente con que hicieron un curso y recibieron un certificado. Queremos que esto tenga continuidad, porque sabemos lo difícil que es ganarse el sustento en estos tiempos. Buscamos construir una comunidad donde los egresados puedan seguir perfeccionándose, encontrando oportunidades y contando con el acompañamiento del municipio. No le soltamos la mano a nadie; al contrario, queremos seguir construyendo una gran red de formación, orientación y trabajo”, afirmó.





“Queremos vincular nuestra escuela con la Red de Oficios y la Oficina de Empleo, orientar nuevas capacitaciones y preparar a quienes quieran aprovechar las oportunidades que ofrece la minería. Queremos que ese desarrollo también llegue a nuestra gente y que las habilidades adquiridas puedan transformarse en trabajo. Los oficios siguen teniendo un enorme valor, especialmente en un mundo donde avanza la inteligencia artificial, porque las habilidades manuales, la producción y los servicios continúan siendo fundamentales para la vida cotidiana”, señaló.

Los talleres incluyeron peluquería y barbería, bordado mexicano, y conservas, entre otros. Como cierre de la ceremonia, las autoridades realizaron la entrega de certificados a los 180 alumnos que completaron satisfactoriamente sus capacitaciones durante el ciclo lectivo 2026, reconociendo su dedicación, esfuerzo y compromiso con el aprendizaje.