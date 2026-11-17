Desde hace pocos días, 20 líneas de la Red Tulum tienen cambios puntuales en sus recorridos para evitar desvíos innecesarios dentro de los barrios y reducir el tiempo de viaje de los pasajeros. La medida fue explicada por el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, quien sostuvo que el criterio es que el usuario permanezca menos tiempo arriba de la unidad y llegue de manera más directa.

En diálogo con Radio Sarmiento, Molina aclaró que no se trata de una reestructuración total del sistema ni de un cambio masivo de paradas. Según precisó, los ajustes alcanzan tramos de entre 300 y 500 metros en sectores donde los colectivos ingresaban a calles internas y luego volvían a la traza principal. El funcionario reconoció que ya hubo quejas y señaló que se revisan caso por caso.

Evaluación por 60 días

La medida tendrá una prueba de 60 días y será monitoreada con los datos del sistema de tarjeta de boleto electrónico SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico). Molina afirmó que, si los resultados no son los esperados, los cambios se retrotraerán, porque se trata de períodos de prueba. También admitió que el esquema genera un ahorro para las empresas de colectivos, aunque insistió en que la prioridad oficial es el pasajero.

El Ministerio de Gobierno reconoce la molestia de quienes antes tenían la parada cerca de su domicilio, pero sostiene que el balance general favorece a una mayor cantidad de usuarios. Molina afirmó que el objetivo es “beneficiar a la mayor cantidad de gente posible afectando la menor cantidad de gente posible” y agregó que ningún vecino quedó a más de 400 metros de una parada.

Pérdida de pasajeros y nueva competencia

El funcionario vinculó los cambios con una caída en la cantidad de pasajeros del transporte regular de colectivos. Dijo que el servicio “ha perdido muchos pasajeros” y que la Secretaría busca que las empresas mejoren la prestación para evitar que los usuarios opten por servicios alternativos. En ese punto, mencionó el impacto de la nueva Ley de Transporte Provincial, vigente desde este año, que impulsó el crecimiento de los autos de alquiler.

Controles y concesiones vigentes

Molina descartó que la seguridad sea un criterio para modificar recorridos en barrios periféricos, aunque sí advirtió sobre el vandalismo contra las unidades. Señaló que la rotura de ventanillas puede derivar en lesiones para pasajeros y remarcó que el eje de su gestión está puesto en reducir los tiempos de viaje. Además, recordó que las concesiones actuales del servicio se extienden hasta 2030 o 2031, y que cualquier cambio de prestadores o nuevas exigencias se definirá en el próximo proceso de licitación.

El secretario también explicó que la normativa vigente permite probar servicios experimentales en tramos donde el colectivo regular no llega. Entre las alternativas mencionó autos de alquiler tipo colectivo, trenes, teleféricos y un proyecto de tranvía eléctrico presentado por un particular. En paralelo, indicó que los controles sobre los autos de aplicación seguirán en la vía pública y que próximamente los vecinos podrán verificar en una plataforma oficial si la patente del vehículo que los busca está habilitada.