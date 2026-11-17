El intendente Matías Espejo dialogó directamente con los vecinos, escuchó sus inquietudes y les informó sobre las acciones de monitoreo, asistencia y respuesta desplegadas desde el sábado a través del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

Autoridades municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la localidad de Huaco, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias de las intensas precipitaciones registradas durante el último fin de semana y plantearon la necesidad de avanzar en obras definitivas que permitan reducir los riesgos ante futuros eventos climáticos.





Durante la reunión, el intendente Dr. Matías Espejo dialogó directamente con los vecinos, escuchó sus inquietudes y les informó sobre las acciones de monitoreo, asistencia y respuesta desplegadas desde el sábado a través del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).





Asimismo, el jefe comunal comunicó los resultados de las gestiones realizadas ante autoridades del Gobierno de San Juan durante la jornada, reuniones de las que regresó con respuestas concretas y el compromiso de acompañamiento provincial para continuar con los trabajos de protección, reforzamiento de cauces y planificación de futuras obras de mitigación en la zona.





Durante el encuentro se explicó además el trabajo articulado que se viene desarrollando junto a Hidráulica, Vialidad Provincial, Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y los equipos técnicos municipales para atender la situación y fortalecer los sectores más vulnerables.

Se definió la realización de una nueva reunión comunitaria el próximo 20 de noviembre. Uno de los principales planteos de los vecinos estuvo vinculado a la necesidad de ejecutar obras permanentes de defensa hídrica que otorguen mayor seguridad a las familias de la localidad. En ese sentido, se acordó mantener una mesa de trabajo conjunta entre la comunidad, el municipio y los organismos técnicos competentes.





Se definió la realización de una nueva reunión comunitaria el próximo 20 de noviembre, donde se presentarán los avances de las gestiones realizadas, las acciones previstas, los sistemas de alerta temprana y las medidas de prevención impulsadas en el marco de la gestión integral del riesgo ante posibles eventos asociados al fenómeno El Niño.