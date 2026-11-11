El Ministerio de Gobierno recorrió barrios de Pocito, Rivadavia y Caucete para informar sobre los procesos de escrituración de viviendas y responder consultas de la comunidad.

Más de 370 personas participaron durante el último semestre del 2026 de reuniones informativas organizadas por el Ministerio de Gobierno sobre regularización dominial. Los encuentros permitieron acercar información y asesoramiento a vecinos interesados en escriturar sus viviendas.



Las actividades se desarrollaron en ocho barrios de los departamentos Pocito, Rivadavia y Caucete. En cada encuentro, los habitantes pudieron realizar consultas y conocer aspectos vinculados con los procedimientos necesarios para obtener la escritura de sus hogares.

Presencia territorial y asesoramiento

Las reuniones se realizaron en los siguientes barrios: Munafó, Santa Bárbara, Bella Vista, Ceramistas II, Villa Cremades, Villa del Bono, 20 de Noviembre y Villa Las Rosas.



A través de estos encuentros, el Ministerio de Gobierno fortalece el contacto directo con la comunidad y facilita el acceso a información sobre los trámites de regularización dominial.

Cómo acceder al programa "Escriturá tu Vivienda"

Las familias que habitan su única vivienda y todavía no cuentan con escritura pueden iniciar el proceso de regularización dominial mediante el programa Escriturá tu Vivienda.



La iniciativa está a cargo de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial y se desarrolla en el marco de las leyes N° 24.374 y 1808-C, y del Decreto 009/19.



La obtención de la titularidad del inmueble brinda seguridad jurídica a las familias y permite avanzar en la consolidación habitacional. De esta manera, las reuniones informativas también acercan a los vecinos las herramientas disponibles para conocer su situación y dar los primeros pasos hacia la escrituración.