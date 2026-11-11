Más de 370 personas participaron durante el último semestre del 2026 de reuniones informativas organizadas por el Ministerio de Gobierno sobre regularización dominial. Los encuentros permitieron acercar información y asesoramiento a vecinos interesados en escriturar sus viviendas.
Las actividades se desarrollaron en ocho barrios de los departamentos Pocito, Rivadavia y Caucete. En cada encuentro, los habitantes pudieron realizar consultas y conocer aspectos vinculados con los procedimientos necesarios para obtener la escritura de sus hogares.
Presencia territorial y asesoramiento
Las reuniones se realizaron en los siguientes barrios: Munafó, Santa Bárbara, Bella Vista, Ceramistas II, Villa Cremades, Villa del Bono, 20 de Noviembre y Villa Las Rosas.
A través de estos encuentros, el Ministerio de Gobierno fortalece el contacto directo con la comunidad y facilita el acceso a información sobre los trámites de regularización dominial.
Cómo acceder al programa "Escriturá tu Vivienda"
Las familias que habitan su única vivienda y todavía no cuentan con escritura pueden iniciar el proceso de regularización dominial mediante el programa Escriturá tu Vivienda.
La iniciativa está a cargo de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial y se desarrolla en el marco de las leyes N° 24.374 y 1808-C, y del Decreto 009/19.
La obtención de la titularidad del inmueble brinda seguridad jurídica a las familias y permite avanzar en la consolidación habitacional. De esta manera, las reuniones informativas también acercan a los vecinos las herramientas disponibles para conocer su situación y dar los primeros pasos hacia la escrituración.