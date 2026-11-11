La empresa operadora del proyecto cuprífero Los Azules fue seleccionada para formar parte del Directorio de Pacto Global Argentina durante el período 2026-2028. La designación se realizó en la 10.ª Asamblea Nacional de la iniciativa, que reúne a organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial.



Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto Los Azules fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional, celebrada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 asistentes. Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto Los Azules fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional, celebrada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 asistentes.

Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto Los Azules fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional, celebrada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 asistentes.





Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto Los Azules fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional, celebrada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 asistentes.





“Quiero agradecer a todas las empresas y organizaciones que respaldaron nuestra candidatura con su voto, a Flavio Fuertes, Director Ejecutivo de Pacto Global Argentina, y a todo el equipo de la iniciativa por promover un espacio de diálogo y colaboración que incorpora la perspectiva de la industria minera”, agregó Meding.

Sobre Pacto Global Argentina

Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, con más de 25000 empresas participantes. En Argentina, convoca a más de 1.000 empresas y organizaciones comprometidas con la construcción de un sector privado más sostenible, responsable e inclusivo.





Como iniciativa de las Naciones Unidas, promueve la incorporación de sus Diez Principios universales en las estrategias y operaciones de las empresas, en materia de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. A través de espacios de aprendizaje, diálogo, articulación y acción colectiva, Pacto Global Argentina acompaña a las organizaciones para integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio, fortalecer su competitividad y generar un impacto positivo en las personas, el planeta y la economía.





Sobre Los Azules





El proyecto Los Azules, desarrollado por McEwen Copper Inc., está ubicado en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, Argentina, y es uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo. Según datos de S&P Global de 2024, su producción anual proyectada lo ubicaría en el puesto 26 entre los 423 productores de cobre a nivel mundial, dentro del 6% de mayor producción. Además, ocupa el décimo lugar en recursos minerales totales entre los depósitos de pórfido de cobre sin desarrollar, según información de la compañía. El Estudio de Factibilidad publicado en octubre de 2025 contempla una inversión inicial de USD 3.170 millones, 22 años de producción (21 años de minado) y una producción promedio de 148.200 toneladas anuales de cátodos de cobre, con 204.800 toneladas por año durante los primeros cinco años. El proyecto cuenta con reservas minerales probadas y probables de 10,2 mil millones de libras de cobre, más recursos adicionales de 5,4 mil millones de libras en las categorías medida e indicada y 20 mil millones de libras en la categoría inferida. El estudio identifica además la oportunidad de extender la vida de la mina por 30 años o más mediante el procesamiento de los sulfuros primarios, que forman la mayor parte del recurso inferido, ya sea con la tecnología Nuton® de Rio Tinto o con una concentradora convencional, opciones no incluidas en el caso base.





Los Azules está diseñado para convertirse en una de las primeras minas de cobre regenerativas del mundo, mediante un proceso de lixiviación en pilas y extracción por solventes y electroobtención (SX/EW), que permitirá producir cátodos de cobre de alta pureza (99,99%) directamente en el sitio, sin necesidad de fundición. Su diseño contempla un consumo de agua 74% menor que el de una operación convencional de molienda, una intensidad de emisiones de carbono 72% inferior al promedio de la industria, la utilización de electricidad 100% renovable y una operación sin diques de relaves, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038. El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, orientado a su alineación con estándares internacionales de sostenibilidad.

Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto Los Azules fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional, celebrada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 asistentes.