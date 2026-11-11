En esta oportunidad, la primera fecha llevará el nombre de José Alfredo Lillo, un vecino muy querido del departamento que supo acompañar y comprometerse con el crecimiento del ciclismo local y provincial.





El reconocimiento fue anunciado por el intendente Daniel Banega, en presencia de su familia, durante la presentación oficial de la temporada realizada en la Casa de la Cultura. Será una manera de mantener viva su memoria y reconocer a quienes, muchas veces desde el esfuerzo silencioso, el acompañamiento y el amor por el deporte, contribuyeron a construir la historia del deporte local.





Una vuelta que busca mostrar la identidad y la historia de 9 de Julio





La temporada de ruta 2026-2027 en homenaje a Jorge Corcho Otarola, comienza este domingo 15 y tendrá un recorrido extenso, con dos giros por distintos sectores del departamento y tres giros internos. El recorrido permitirá atravesar lugares representativos como La Majadita en la zona vinculada a Deolinda Correa, zonas del aeropuerto y distintos distritos.





Así, el municipio busca que eventos deportivos como este también representen un impulso turístico para el departamento, mostrando sus atractivos locales e históricos a los visitantes de otras comunas y provincias.





Acontecimientos posibles gracias al trabajo conjunto





Ambas jornadas fueron presentadas durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Cultura, con la participación del intendente Daniel Banega, la presidenta de la Federación Ciclista Sanjuanina, Alejandra Perona, representantes de la Policía de San Juan, familiares de José Alfredo Lillo y medios de comunicación. Desde la Municipalidad se expresó un especial agradecimiento a la Federación Ciclista Sanjuanina, al Gobierno de San Juan y a la Policía provincial por el trabajo articulado que permitirá llevar adelante ambas competencias, garantizando la organización y el acompañamiento necesario.