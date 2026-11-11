Durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, los equipos sanitarios recorrerán distintos departamentos para facilitar el acceso a las vacunas del Calendario Nacional y completar esquemas

Especial para Diario El Zonda

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

El Ministerio de Salud realizará este fin de semana el operativo de vacunación extramuros “Más prevención en comunidad”, con puestos distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa es organizada por el Programa Provincial de Inmunizaciones, División Enfermería, División Epidemiología, Departamento de Medicina Sanitaria y el Departamento de Medicina Asistencial, dependientes de la Secretaría Técnica. Participarán equipos de las áreas programáticas y zonas sanitarias.

El objetivo es acercar las vacunas a la comunidad, facilitar el acceso al Calendario Nacional de Vacunación y detectar a personas con esquemas incompletos.





A continuación, se detalla el cronograma de actividades:

Sábado 14 de noviembre

• Capital: Unión Vecinal Comandante Cabot, B° Comandante Cabot, calle Mary O'Graham 325 oeste - 10 a 14

• 9 de Julio: Centro de Jubilados “Villa Cabecera”, calle Tomás Bates entre Ricardo Ozán y Diagonal Sarmiento -9 a 13

• 9 de Julio: Centro de Jubilados “Las Chacritas”, B° Fátima M/13 Casa N°1, - 9 a 13

• Santa Lucía: Merendero Corazones Felices, Urquiza y Berisso, B° Noroeste III 10 a 14

• Chimbas: B° René Favaloro, manzana E, calle 5 -9 a 12

• Chimbas: Posta del B° San Ramón, Rodríguez y Ruta 40 -9 a 12

• 25 de Mayo: CAPS La Chimbera-10 a 14

• Angaco: B° Francisco Césped -16 a 20

• Caucete: Novena Cristo Rey, Diagonal Sarmiento 454 este -19 a 22

• San Martín: Villa Dominguito s/n - 10 a 13

• Valle Fértil: B° Costanera Norte, Villa San Agustín -10 a 13

• Albardón: B° Plaza Campo Afuera, calle La Paz entre Casivar y Colombo- 9 a 12

• Jáchal: Plaza Departamental de Jáchal -10 a 13

• Iglesia: Plaza San Martín, Las Flores, Villa General San Martín -10 a 15

• Rivadavia: Parque de Rivadavia, Rastreador Calívar Sur y Periodistas Argentinos 17 a 21

• Rawson: Plaza de Villa Krause, bulevar Sarmiento y España-9 a 12

• Pocito: Autoservicio Los Gemelos, calle Ingeniero Marcos Zalazar 5427 -17 a 21

• Sarmiento: Plaza Los Berros, avenida 25 de Mayo y Belgrano, Media Agua 9 a 13





Vacunatorio Móvil

Rawson: Centro de Jubilado San Martín 401 entre Alvear y España - 14:00 a 18:00





Domingo 15 de noviembre

• Albardón: Parque Latinoamericano, calle Domingo Faustino Sarmiento 3602 - 18 a 20:30

• Calingasta: B° Alto Verde, avenida Bellas Artes Sur s/n -16 a 20

• Ullum: Paseo Pura Vida, Aguilera y Hermógenes Ruiz, B° Grimalt 17 a 20

• Rawson: Supermercado Chango Más, avenida Doctor Ortega y Las Vicentinas, Villa Krause - 9 a 12

• Pocito: Plaza La Libertad, Villa Aberastain, Uriburu y Maurín -17 a 21

• Sarmiento: Supermercado Átomo, calle Uruguay 1115 oeste, Media Agua - 9 a 13





Vacunatorio Móvil

• Pocito: Unión Vecinal Lote Hogar N° 12. Calle las Marías y 3 de Septiembre - 14:00 a 18:00 hs





Equipos de Primeros Auxilios

La División Enfermería también dispondrá de equipos de primeros auxilios durante ambas jornadas:

- Sábado 14: Merendero Plumitas, Chimbas, de 15 a 18.

- Domingo 15: Merendero Escuelita, Villa Pueyrredón, manzana C, casa 3, Chimbas, de 15 a 18.

De esta manera, el Ministerio de Salud continúa acercando los servicios sanitarios a los barrios y distintos puntos de la provincia, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.

Es importante que se acerque la comunidad a los puestos de vacunación con su DNI y carnet, para revisar sus esquemas y completar las dosis pendientes del Calendario Nacional de Vacunación.