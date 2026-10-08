La quinta edición se realizará el lunes 12 de octubre, de 17 a 22, en Complejo El Prado. La propuesta reunirá emprendedores, artesanos y actividades artísticas en Rawson.

La quinta edición de Viva Feria se realizará el lunes 12 de octubre, entre las 17 y las 22, en el Complejo El Prado, ubicado en Calle 5 antes de Ramón Franco, en Rawson, San Juan. La organización informó que la propuesta reunirá a 190 emprendedores y artesanos y que el encuentro estará dedicado a las madres bajo el lema “Madres, donde todo comienza”.

La actividad se presenta como un espacio de venta, recreación y promoción del comercio local. Según la convocatoria, habrá patio gastronómico, patio cervecero, sector para niños, sector matero, intervenciones artísticas y sorteos. La edición también incorporará un nuevo espacio denominado La Glorieta, pensado para descanso y encuentro durante la jornada.

Propuesta artística

La programación artística se desarrollará en dos escenarios y combinará música y danza durante toda la tarde. Están anunciadas presentaciones del Instituto de Danzas Elevarte, la Academia El Chaco Salteño y la Agrupación Almas Folclóricas. La música en vivo tendrá como protagonista a Los Parhelios, de acuerdo con la información difundida por la organización.

Viva Feria se define como un espacio de encuentro, cultura, recreación y apoyo a emprendedores y al comercio local. En su comunicación, sostiene que la propuesta busca ir más allá de una feria comercial y consolidarse como un punto de reunión para familias y visitantes. Esa caracterización forma parte del mensaje institucional de la actividad y no de una verificación independiente.

Datos útiles

La entrada general figura en la convocatoria como [CONFIRMAR VALOR], por lo que ese dato no fue precisado en la información disponible. La organización difundió como vías de contacto el Instagram @somosvivaferia y los teléfonos 264 581 6747 y 264 450 0920. El evento se desarrollará en Rawson y queda programado para una sola jornada, con inicio a las 17 y cierre a las 22.