En la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, María José Leiva Díaz, oriunda de Sarmiento, fue distinguida como la nueva Emprendedora del Sol por su proyecto El legado Leiva Díaz. El reconocimiento incluyó un aporte no reembolsable (ANR) de $8.000.000, un viaje a Buenos Aires para dos personas, aportado por Andesmar y Diario de Cuyo, y una placa de reconocimiento. El premio se inscribe en el programa de la FNS que busca visibilizar emprendimientos de los 19 departamentos de la provincia.

El emprendimiento ganador se ubica a 12 kilómetros de la Villa Cabecera de Media Agua y se presenta como una propuesta turística rural y de experiencias con la naturaleza. Según la información difundida, ofrece a visitantes y familias talleres y visitas para conocer, interactuar y aprender sobre animales de granja, con participación en la alimentación y el cuidado. Ese perfil productivo y recreativo fue el que quedó al tope de la evaluación realizada en el marco de la fiesta.

Reconocimiento institucional Sobre el escenario principal, Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; Fabián Martín, vicegobernador; Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación; y Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, saludaron a la ganadora. También participaron Pablo Meglioli, de Broker Andino; Andrés Montes, de Grupo Andesmar - Diario de Cuyo; y Florencia Giordano, en representación de Veladero, quienes entregaron el reconocimiento.

La organización informó que las representantes de los 19 departamentos accedieron a premios en efectivo, capacitaciones y mentorías para potenciar sus trabajos y talentos. Con aportes propios del Gobierno de San Juan, el emprendimiento que obtuvo el primer puesto en cada municipio recibió un ANR de $2.300.000, mientras que el segundo puesto accedió a $1.700.000. En ese esquema, el premio principal de la instancia provincial quedó reservado para la propuesta mejor puntuada por el comité evaluador.

Evaluación y acta El comité estuvo integrado por Sandra Barceló, directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan; Florencia Giordano, superintendente de Atracción de Talento de Veladero; María Luján López, de la comisión directiva de WIM; Lucila Avelín, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y Belén Trincado, presidenta del departamento mujer de la Unión Industrial de San Juan, entre otras referentes de entidades provinciales y académicas. Tras la evaluación de las carpetas, la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini, sumó los puntajes y redactó el acta con el proyecto de mayor puntuación.

La identidad de la ganadora se mantuvo reservada hasta la definición final durante la segunda noche de la FNS 2026. Con ese resultado, el programa cerró una nueva edición con una premiación orientada a emprendimientos con base territorial y potencial de desarrollo local. El dato a seguir es la ejecución de los aportes y la continuidad de las mentorías y capacitaciones previstas para las participantes.