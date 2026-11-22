El SMN prevé una jornada templada, con mínima de 19°C y descenso hacia la noche. El viento rotará del sur al sudeste.

San Juan tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada con temperatura agradable, nubosidad variable y viento del sector sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La previsión oficial indica que la madrugada comenzará con una mínima de 19°C y cielo parcialmente nublado. Durante esas primeras horas, el viento soplará desde el sur, condición que se mantendrá en el arranque del día.

Con el avance de la mañana, el ambiente seguirá templado y la nubosidad permanecerá sobre la provincia. Para la tarde, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 29°C, sin cambios bruscos en las variables meteorológicas.

Hacia la noche, el organismo prevé un descenso de la temperatura hasta alrededor de 26°C. Además, el viento rotará al sector sudeste y soplará con intensidad de brisa, de acuerdo con la información difundida por el servicio oficial.