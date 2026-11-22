El inconveniente se registró en horas de la noche y obligó a interrumpir el suministro en la zona. Personal técnico logró aislar el tramo afectado y trabaja para reparar la falla y normalizar el servicio.

Vecinos de un sector del Barrio Residencial, en el departamento Capital, se vieron afectados este sábado por un corte de energía eléctrica a raíz de un desperfecto en la red de distribución.

Según informaron desde Naturgy, los equipos técnicos lograron identificar y localizar el origen del problema. A partir de ese trabajo, realizaron un seccionamiento de la red que permitió recuperar el suministro en aquellos sectores que no dependen del tramo dañado.

De esta manera, la interrupción quedó limitada al área donde se encuentra la falla, mientras continúan las tareas para solucionar el inconveniente.

Los operarios permanecen trabajando en el lugar y realizan las reparaciones necesarias con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Por otra parte, desde la empresa recordaron que ante cualquier situación de peligro eléctrico los vecinos deben evitar manipular instalaciones o cables por cuenta propia, mantener una distancia prudencial y comunicarse con el servicio de atención al 0800 666 3637.