Monseñor Jorge Lozano calculó que la mayoría de los fieles sanjuaninos elegirá Córdoba para las celebraciones por la visita de León XIV. La organización ya superó los 25.000 voluntarios inscriptos.

Córdoba será, según la estimación de monseñor Jorge Lozano, el principal destino de los sanjuaninos que viajen a las celebraciones por la visita del papa León XIV a la Argentina. El arzobispo calculó en una entrevista con Radio Mil20 que cerca del 90% de quienes partan desde San Juan elegirá esa provincia para acompañar las actividades previstas. La referencia ubica a Córdoba como el centro de mayor concentración de fieles sanjuaninos dentro del esquema de la visita.

“Yo no sé decir proporciones, pero calculo que cerca de un 90% de los que van de San Juan van a ir a Córdoba”, expresó Lozano en esa conversación radial. El dato no surge de un relevamiento oficial, sino de una estimación del arzobispo sobre el movimiento de peregrinos. La afirmación se enmarca en la expectativa que genera la llegada del Pontífice y en la organización de los traslados desde la provincia.

Otros destinos y logística

El arzobispo aclaró que también hay fieles que eligieron otros recorridos, entre ellos Buenos Aires y Luján, y señaló que algunos combinarán esos destinos con Córdoba. Aun así, sostuvo que la provincia mediterránea concentrará a la mayor parte de los viajeros sanjuaninos. Esa distribución anticipa una demanda concentrada sobre un mismo punto de encuentro, con impacto en los traslados y en la coordinación de las actividades religiosas.

Voluntarios y cobertura local

En paralelo, la organización de las celebraciones avanzó con una convocatoria de voluntarios que superó las previsiones iniciales. Lozano indicó que se necesitaban 20.000 personas y que ya se inscribieron más de 25.000 para colaborar con los servicios destinados a quienes participen de las celebraciones. En San Juan, la Iglesia Catedral prevé instalar una pantalla el martes por la tarde para seguir la vigilia de oración y el encuentro del Papa con los jóvenes.

Gestiones y próximos pasos

El religioso también señaló que hubo gestiones con el Gobierno provincial y el Ministerio de Educación para que estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que viajen puedan justificar sus inasistencias, siempre que acrediten su participación en alguna de las celebraciones. Además, indicó que en la provincia se organizará una instancia de participación durante la misa que León XIV celebre en Luján. Con esas definiciones, la atención queda puesta en la coordinación entre la organización eclesiástica y las autoridades educativas para los días de la visita.