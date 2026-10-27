Cuatro firmas de la provincia formaron parte de uno de los encuentros internacionales más importantes del sector agroalimentario, con el objetivo de generar vínculos comerciales con compradores, importadores y distribuidores de Francia y otros mercados europeos.

La provincia de San Juan estuvo representada en SIAL París 2026, la feria internacional del sector agroalimentario que se desarrolló en París, Francia, del 17 al 21 de octubre. La presencia de empresas locales formó parte de las acciones previstas en el Calendario de Ferias y Misiones Comerciales 2026, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior.





La participación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Agencia Prom Argentina y la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones. Esta última brindó Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a la promoción comercial.





Las empresas Campero SA, Frutandina, Agrícola Comercial Sánchez Sánchez SRL, Mosto Mat y Exportagro participaron de este encuentro, considerado uno de los más importantes a nivel mundial para la industria de alimentos y bebidas. Las firmas sanjuaninas se hicieron presentes con pasas de uva y mosto concentrado.





La presencia en SIAL París representa una oportunidad para que las empresas sanjuaninas establezcan contacto directo con potenciales compradores, importadores y distribuidores de Francia y del resto de Europa. Estos vínculos comerciales pueden facilitar el ingreso de sus productos a nuevos mercados y contribuir al crecimiento de sus ventas internacionales.





Según los datos de PromArgentina incluidos en el informe, Francia mantiene un vínculo económico relevante con Argentina. La inversión extranjera directa francesa alcanza los 7.800 millones de dólares, equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino. Asimismo, el comercio bilateral entre ambos países superó los 1.300 millones de dólares durante 2024, con exportaciones argentinas cercanas a los 363 millones de dólares.





Entre los principales productos argentinos comercializados en el mercado francés se encuentran la harina de soja, el maní, las carnes y los vinos.





En el caso de San Juan, Francia se ubica aproximadamente en el trigésimo puesto entre los destinos de sus exportaciones. De acuerdo con la información consignada, el país europeo importa desde la provincia unas 380 toneladas de productos, por un valor promedio anual de 1,1 millones de dólares.





De esta manera, el gobierno de Marcelo Orrego continúa fomentando la participación de empresas locales en ferias internacionales. Porque el San Juan del futuro se construye con políticas que fortalezcan la matriz productiva diversa.