La Cámara de la Construcción estimó ese impacto por las 2.240 viviendas anunciadas por el Gobierno provincial. El sector busca recuperar parte del empleo perdido tras la caída de la obra pública nacional.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, Ramón Martínez, estimó que el anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre 30 barrios y 2.240 viviendas podría generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo. El dirigente vinculó esa proyección con la reactivación de la actividad en la provincia y con la necesidad de recomponer el empleo afectado por la caída de la obra pública nacional.

En diálogo con Radio Mil20, Martínez sostuvo que la iniciativa abre expectativas para las pymes sanjuaninas y para los trabajadores de la construcción. “Es un anuncio para celebrar tanto por parte de las pymes sanjuaninas como de los trabajadores de la construcción. Era algo que estábamos esperando”, expresó. Según indicó, las empresas ya venían reuniendo la documentación administrativa y técnica necesaria para presentarse en las futuras licitaciones.

Caída y recuperación parcial El titular de la cámara recordó que el sector llegó a perder la mitad de su personal entre mediados de 2023 y comienzos de 2024. Según su repaso, pasó de unos 12.000 puestos de trabajo a alrededor de 6.000 en el momento de mayor retracción, y luego comenzó a recuperarse con obras impulsadas por la Provincia hasta ubicarse cerca de los 8.000 trabajadores. En ese marco, consideró que la incorporación de otros 4.000 empleos permitiría recomponer buena parte del deterioro registrado.

Impacto productivo Martínez aclaró que la cantidad de obreros varía según la etapa de cada obra y explicó que, en promedio, la construcción de viviendas demanda cerca de dos personas por unidad. También señaló que, además del empleo directo, se genera trabajo indirecto en proveedores, fábricas y otras actividades asociadas a la construcción. A su criterio, las viviendas requieren más mano de obra que las obras viales, por lo que el desarrollo de infraestructura debería contemplar ambas líneas para sostener la ocupación.

Tecnología y plazos El dirigente también mencionó la posibilidad de incorporar nuevos sistemas constructivos para acelerar los plazos. Entre ellos citó el sistema Casaforma, que utiliza encofrados y hormigón proyectado, y que —según dijo— ya tiene aplicaciones en Mendoza. Indicó además que algunas empresas que adoptan esas tecnologías desarrollan instancias de capacitación para sus trabajadores. Para Martínez, el desafío inmediato será avanzar cuando se conozcan los pliegos y se habiliten los procesos licitatorios.

Financiamiento y próximos pasos De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, el plan contempla 30 barrios y 2.240 viviendas con financiamiento internacional, y prevé más de 4.500 puestos de trabajo directos. El sector privado aguarda ahora la publicación de las condiciones de contratación para definir su participación. En paralelo, la reactivación de las obras aparece como una variable central para recuperar empleo y sostener la actividad en una de las ramas más expuestas a la retracción de la inversión pública.