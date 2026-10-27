En la Semana de la Prevención de Quemaduras, el hospital difundió medidas de cuidado y recordó la disponibilidad de su servicio especializado. Atiende todo el año y recibe pacientes de San Juan y Cuyo.

En el marco de la Semana de la Prevención de Quemaduras, del 26 al 30 de octubre, el Hospital Marcial Quiroga reforzó las medidas de cuidado para evitar estas lesiones y destacó el trabajo de su Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, encargado de la atención y rehabilitación de pacientes quemados en la provincia.

Según informó el hospital, el servicio se consolidó como centro de referencia en San Juan por la capacidad de su personal y la atención especializada que brinda. También recibe pacientes de distintas provincias de la región de Cuyo, en una prestación que incluye la asistencia inicial y el proceso de recuperación. El objetivo, de acuerdo con la comunicación institucional, es favorecer la evolución clínica y la calidad de vida de los pacientes.

Recomendaciones de prevención Entre las medidas difundidas, se indicó que en la cocina conviene mantener ollas y sartenes fuera del alcance de los niños, evitar líquidos calientes en los bordes de las mesas y extremar precauciones al usar hornallas. También se sugirió comprobar la temperatura del agua, del mate, del café y del té antes de consumirlos, y regular el termotanque por debajo de los 50 °C para reducir riesgos de escaldaduras.

El hospital también recomendó revisar el estado de cables y enchufes, no sobrecargar las tomas eléctricas, mantener velas, fósforos y encendedores lejos de los niños y apagar las llamas al finalizar su uso. A eso sumó la conservación de productos químicos en sus envases originales, la lectura de etiquetas y el uso de guantes cuando resulte necesario. Además, aconsejó evitar el contacto con planchas y estufas calientes y protegerse del sol con protector solar, ropa liviana y gorro, sin exposición directa entre las 10 y las 16 horas.

Qué hacer ante una lesión Frente a una quemadura, la indicación es enfriar la zona con agua corriente fresca, no helada, durante 20 minutos. Si la ropa quedó adherida a la piel, no debe retirarse, y tampoco se deben aplicar remedios caseros como manteca, pasta dental, aceites o café, porque pueden agravar la lesión. La atención médica resulta fundamental cuando la quemadura es extensa o profunda, afecta la cara, las manos, los pies o la zona genital, o involucra a niños o personas mayores.

El Hospital Marcial Quiroga recordó que su Servicio de Cirugía Plástica y Quemados atiende durante los 365 días del año y funciona como referencia provincial y regional para este tipo de lesiones. Ante una quemadura o una duda clínica, la derivación al hospital permite evaluar la gravedad y definir el tratamiento correspondiente, en un contexto en el que la prevención y la consulta temprana siguen siendo las herramientas centrales para reducir complicaciones.