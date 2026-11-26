Representantes de la Asociación de Viñateros Independientes y de la Federación de Viñateros se reunieron con Gustavo Fernández para plantear las dificultades que atraviesa la actividad. Acordaron un nuevo encuentro dentro de 15 días, mientras el Gobierno provincial realizará gestiones con Mendoza para evaluar medidas conjuntas.

La situación económica y productiva de la vitivinicultura volvió a ocupar un lugar central en la agenda del sector. Representantes de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y de la Federación de Viñateros mantuvieron una reunión con el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, para exponer sus preocupaciones y acercar propuestas destinadas a mejorar las condiciones de los productores.

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo relacionado con la necesidad de recuperar los controles sobre la actividad vitivinícola, avanzar en una regulación del mercado que permita alcanzar un mayor equilibrio y generar herramientas de financiamiento para sostener la producción.

Entre los pedidos concretos, las entidades plantearon la implementación de líneas de crédito destinadas a la reconversión de viñedos, la cosecha y el acarreo, el capital de trabajo y la refinanciación de pasivos bancarios. Según señalaron, estas herramientas resultan necesarias para acompañar a los productores frente a las dificultades que afectan la rentabilidad de la actividad.

La reunión también permitió poner sobre la mesa distintas propuestas vinculadas con la fiscalización de la industria y la regulación del mercado, dos aspectos que las organizaciones consideran fundamentales para mejorar las condiciones del sector.

Como resultado del encuentro, las partes acordaron volver a reunirse dentro de 15 días. Durante ese período, las autoridades sanjuaninas mantendrán conversaciones con sus pares de Mendoza para analizar los planteos y evaluar posibles acciones conjuntas.

La articulación entre ambas provincias es considerada clave por las entidades, debido a que San Juan y Mendoza concentran la mayor parte de la producción vitivinícola del país. En ese sentido, sostuvieron que las medidas destinadas a la industria requieren una mirada integral y un trabajo coordinado entre las dos jurisdicciones.

El próximo encuentro permitirá conocer los avances de esas gestiones y las posibles respuestas a los reclamos presentados por los representantes viñateros.