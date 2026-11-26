La jornada del jueves 26 de noviembre estará marcada por lluvias, tormentas y viento. La máxima llegará a 29°C y la mínima será de 20°C.

San Juan tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada de inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó lluvias y tormentas en distintos momentos del día, con mayor intensidad hacia la tarde y la noche. El comportamiento del tiempo puede incidir en la circulación urbana, las actividades al aire libre y la programación de tareas previstas para la jornada.

La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 29°C, de acuerdo con el parte oficial. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas, condición que se mantendría por la mañana con probabilidad de chaparrones. Ese escenario marca una continuidad de la inestabilidad desde las primeras horas del día.

Mayor intensidad por la tarde

Hacia la tarde, el SMN prevé tormentas fuertes y una brisa del sector norte. La evolución del fenómeno apunta a un aumento de la actividad eléctrica y de las precipitaciones sobre el final de la jornada. En ese tramo, el pronóstico oficial ubica el período de mayor complejidad meteorológica para San Juan.

Viento y descenso térmico

Durante la noche también se esperan tormentas fuertes y viento del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Además, la temperatura descenderá y rondará los 24°C en las últimas horas del jueves. El dato relevante para seguir es la persistencia de la inestabilidad, ya que el parte oficial mantiene condiciones adversas para buena parte del día.