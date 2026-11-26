El gobernador Marcelo Orrego encabezó los actos de inauguración de dos obras trascendentales de repavimentación vial que mejorarán de manera directa la conectividad urbana en el Gran San Juan. Las intervenciones se realizaron en importantes tramos de la tradicional calle Coll y de la avenida Benavídez, alcanzando una inversión total financiada íntegramente con fondos provinciales.





Durante ambas actividades, el gobernador estuvo acompañado por una destacada comitiva de autoridades provinciales y municipales. Estuvieron presentes el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el secretario de Obras, Ariel Villavicencio, y el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero. En la inauguración de calle Coll se sumaron los diputados Juan Cruz Córdoba y María Rita Lascano, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, además de concejales y vecinos del lugar. También acompañó la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, junto a funcionarios de su comuna. A la par participaron funcionarios de la Municipalidad de Capital.





Al momento de dirigirse a los vecinos presentes, el gobernador expresó que "esto es tangible, esto es lo concreto. Esto es la posibilidad de que una persona transite mejor, la posibilidad de que exista una mayor circulación en la provincia de San Juan. En esta arteria tan importante que tiene la provincia, que tiene esa cualidad de poder articular distintos departamentos. He observado el aprecio que tiene la gente por este tipo de obras, nos da la clara visión de que el camino que elegimos ha sido un camino inteligente, un camino que tiene que ver con que nuestro San Juan prospere en los distintos departamentos. Yo creo, y estoy convencido de que la obra pública es esencial para poder generar mejores condiciones de vida para la gente".





Además remarcó que "por acá transita una ambulancia, transita una persona que desea llegar a su trabajo. En definitiva, la obra pública hace que mejoremos todos los días nuestra calidad de vida. Por eso San Juan avanzó con el programa de pavimentos urbanos en toda la provincia. San Juan avanzó en obras como escuelas, en centros de desarrollo infantil. En definitiva, con un sinnúmero de obras que hacen que los sanjuaninos vivan mejor, y vamos a seguir trabajando con la misma contundencia, con la misma determinación".





Y concluyó: "También hemos avanzado en distintos frentes, como es el caso de las rutas nacionales. Los sanjuaninos no nos podemos quedar esperando con los brazos cruzados, esperando que por ahí la historia nos cambie a nosotros. Nosotros vamos a cambiar nuestra historia, y lo vamos a hacer pensando en las nuevas y futuras generaciones".





Por su parte, el vicegobernador expresó que "uno anda por diferentes lugares y hay calles recién pavimentadas en toda la provincia de San Juan, sin ninguna distinción de favorecer a un municipio o perjudicar a otro. San Juan ha sabido salir adelante, en San Juan hay expectativa, en San Juan hay esperanza, en San Juan llegan todos los días personas y empresas que quieren invertir en esta hermosa tierra y generar empleo para los sanjuaninos Y eso es muy importante es porque aquí hay un equipo y un conductor que es Marcelo trabajando todos los días para que las cosas salgan lo mejor posible".





A su turno, el intendente Miodowsky resaltó en calle Coll que "esta es una obra muy pedida por los vecinos no solamente porque es una arteria de mucha afluencia de tránsito. En esta oportunidad se ha podido pavimentar con fondos provinciales y hemos querido acompañar con este desarrollo de obras municipales. Esta obra demuestra claramente que más que decir es mejor hacer y quiero felicitar al gobernador a usted y al ministro de infraestructura por esta gran tarea que están cumpliendo con menos fondos que gestiones anteriores y llega con una obra a cada uno de los departamentos".





Posteriormente, la intendenta de Rodríguez, subrayó el sentido de integración que aportan estos pavimentos: "Esta es una ruta provincial y, por supuesto, algo que necesitamos, los rivadavienses, los chimberos, los capitalinos. La verdad es que es una ruta que une, no es un límite que divide. Celebramos esta toma de decisión de acercar el pavimento que tanto queríamos para Chimbas. En nombre de todos los chimberos, el agradecimiento es enorme. Apoyo la obra y apoyo su gobierno para que a todos nos vaya bien".





Conectividad estratégica





La repavimentación de la calle Sargento Cabral (o calle Coll, Ruta Provincial 115) comprendió un tramo de 4.700 metros lineales, extendiéndose desde la calle Paula Albarracín de Sarmiento (Ruta Provincial 15) hasta calle Conscripto Argentino. Esta obra beneficia de manera directa el flujo vehicular diario entre los municipios de Rivadavia, Capital y Chimbas. Las tareas realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad comenzaron con la aplicación de un riego de liga para luego colocar una capa de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor. El trabajo se ejecutó mediante frentes dinámicos organizados por sectores con el fin de reducir los plazos de obra y evitar molestias en el tránsito. Además del asfalto nuevo, la arteria sumó demarcación horizontal completa en su eje central, bordes y sendas peatonales.





En cuanto a la avenida Benavídez (Ruta Provincial 113), la intervención abarcó 4.510 metros de trazado nuevo entre la calle Salta (Ruta Provincial 17) y la calle Velázquez, conocido habitualmente como el ex callejón Ullum. La obra resulta fundamental para articular la movilidad entre Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, albergando el paso constante de camiones de la producción, colectivos de la Red Tulum y vehículos particulares. En este corredor se intervinieron 54.120 metros cuadrados con 5 centímetros de concreto asfáltico, previo trabajo de bacheo profundo para consolidar la base de la calzada. Al igual que en calle Coll, se utilizaron frentes dinámicos para mantener la circulación habilitada y se concluyó con la pintura de líneas de eje, bordes y pasos peatonales. La obra se enmarcó dentro de la Etapa 21 del programa de conservación vial.