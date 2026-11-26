Vialidad Nacional informó que todos los corredores se encuentran transitables, pero con máxima precaución. Advirtieron que las condiciones climáticas podrían complicar la circulación durante la noche, la madrugada y todo el jueves.

Imagen ilustrativa.

Las lluvias que afectan a distintos sectores de San Juan encendieron las alertas en las rutas nacionales. Vialidad Nacional, Distrito San Juan, informó este miércoles a las 21:10 que todos los corredores de la provincia permanecían habilitados, aunque pidió circular con máxima precaución ante el riesgo de crecientes, desprendimientos de rocas y calzadas mojadas.

La advertencia se mantendrá vigente durante toda la noche, la madrugada y la jornada de este jueves 26 de noviembre, tanto por la mañana como por la tarde. Desde el organismo señalaron que los cambios en las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en distintos tramos, especialmente en zonas de montaña y sectores cercanos a badenes.

Las rutas que requieren mayor precaución

Uno de los sectores bajo especial vigilancia es la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco-límite con La Rioja, donde se registra una fuerte llovizna a la altura del ingreso al proyecto minero Gualcamayo. Allí se esperan posibles bajadas de creciente durante la noche y la madrugada.

En la RN 150, el tramo de Rodeo presenta riesgo de caída de rocas sobre la calzada. Una situación similar se advierte en el sector que conecta Jáchal con Ischigualasto, donde también podrían registrarse lluvias y desprendimientos, principalmente en los ingresos y salidas de los túneles.

Por su parte, la RN 149 permanece transitable con máxima precaución tanto en Iglesia como en Calingasta. En este último departamento existe la posibilidad de lluvias y avance de ríos sobre la traza.

También se registran precipitaciones en la RN 40 Sur, entre San Juan y Mendoza, particularmente a la altura de Media Agua y en el límite interprovincial. En tanto, la RN 153, en Sarmiento, presenta lluvias en distintos sectores del recorrido.

La advertencia también alcanza a la RN 40 Norte, entre San Juan y Jáchal, donde se esperan cambios climáticos y precipitaciones, aunque sin bajadas de creciente registradas hasta el momento. La RN 141, que conecta San Juan con La Rioja, permanece bajo vigilancia por posibles lluvias y crecientes.

Finalmente, las rutas nacionales 20, entre San Juan y El Encón, hasta el límite con San Luis, y 149, en Iglesia, continúan habilitadas con máxima precaución.

Las recomendaciones para circular durante las tormentas

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, Vialidad Nacional pidió a los conductores extremar las medidas de seguridad y evitar cruzar badenes cuando haya agua corriendo o material de arrastre sobre la calzada. En esos casos, la indicación es detenerse en un lugar seguro y elevado, sin intentar atravesar la corriente.

También recomendaron reducir la velocidad en sectores montañosos, especialmente en la RN 150, donde pueden producirse derrumbes o desprendimientos de piedras y barro.

Para conducir bajo la lluvia, solicitaron mantener las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras bruscas y comprobar el funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Por último, recordaron la importancia de respetar las señales preventivas y las indicaciones del personal de Vialidad Nacional, Gendarmería, Policía de San Juan y Defensa Civil que se encuentra trabajando en los distintos corredores.