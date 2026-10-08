El intendente de Albardón Juan Carlos Abarca dejó inaugurado el nuevo paseo en la Villa San Miguel

El departamento de Albardón inauguró un nuevo paseo en Villa San Miguel, un sector ubicado en las inmediaciones de la ruta y considerado un punto de acceso para vecinos y tránsito local. La obra se presentó como una intervención destinada a recuperar un espacio que requería trabajos de infraestructura y ordenamiento. También quedó vinculada a la mejora de las condiciones de circulación en el área.

Durante la inauguración, el intendente Juan Carlos Abarca señaló que el objetivo fue recuperar y mejorar un espacio que necesitaba obras, además de generar un lugar de uso comunitario. La referencia oficial ubicó la intervención dentro de una lógica de puesta en valor del sector. En ese marco, la comuna buscó combinar uso público e infraestructura básica.

Los trabajos incluyeron la limpieza de acequias y desagües, la construcción de nuevos desagües y la recuperación de distintos puentes del sector. Según explicó Abarca, algunos de esos cruces no existían y otros estaban en condiciones que requerían intervención. Esa combinación de tareas apunta a resolver problemas de drenaje y accesibilidad en un punto de paso frecuente.

Ejecución municipal Uno de los datos centrales de la obra es que se realizó por administración municipal, con participación directa de trabajadores de la comuna. Ese esquema implica que la propia estructura local llevó adelante la ejecución, sin que en la información difundida se mencionen contratistas externos. Para la gestión, ese dato ubica la obra dentro de los recursos operativos del municipio.

Con la apertura del paseo, Villa San Miguel quedó con un espacio renovado y con mejoras en su infraestructura. La intervención apunta a facilitar la circulación y a mejorar las condiciones para los vecinos del sector. El dato a seguir es el mantenimiento posterior de acequias, desagües y puentes, dado que de eso depende la continuidad del funcionamiento del área.