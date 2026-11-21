La banda repasó en San Juan los cambios de la industria musical desde sus inicios y adelantó un proyecto audiovisual. También prevé nuevo material para comienzos de 2027.

Turf llegó a la Fiesta Nacional del Sol con 30 años de trayectoria y una agenda que incluye un proyecto audiovisual para contar su historia. Antes de subir al escenario mayor del Estadio del Bicentenario, sus integrantes repasaron cómo cambió la industria musical desde sus comienzos y anticiparon parte de la celebración por el aniversario.

En la previa, también hubo referencias a la provincia y a la recepción local. Consultados sobre una preferencia entre vino tinto o blanco, la respuesta fue tinto, y la banda contó que ya había probado un vino sanjuanino. Además, recordaron entre risas un viejo jingle publicitario asociado a su infancia, en un tramo distendido de la charla con la prensa.

Un cambio estructural El contraste que más subrayaron fue el de la circulación de la música. «Cuando empezamos no había internet», recordaron, al describir una etapa en la que conseguir discos podía ser difícil y la difusión dependía en gran medida del boca a boca. Según plantearon, tampoco existían los celulares ni las redes sociales, por lo que los mensajes circulaban por canales muy distintos a los actuales.

En ese marco, sostuvieron que lo que permanece intacto es la aspiración de cualquier banda o artista de expresarse y llegar al público. «Detrás de cada banda o artista hay un sueño de manifestarse, expresarse y hacerse conocer. Nosotros teníamos ese sueño y, con suerte, lo pudimos lograr», señalaron. La definición ubicó el aniversario no solo como una celebración, sino también como una revisión del recorrido profesional del grupo.

Película y nuevo material Turf está celebrando sus tres décadas con una gira por teatros y escenarios de mayor dimensión. A la vez, trabaja en un proyecto audiovisual que combinará documental y ficción para reconstruir parte de ese recorrido. Joaquín Levinton adelantó que tanto la película como el nuevo material que preparan verán la luz a comienzos de 2027.

La banda también anticipó que habrá nuevas canciones en esa etapa. Con ese horizonte, el aniversario quedará vinculado no solo a la revisión de lo hecho, sino a una agenda de producción futura que ya tiene fecha estimada de estreno. El próximo paso será la publicación de ese material a comienzos de 2027.