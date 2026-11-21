La apertura reunió a público en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Hubo feria gastronómica, propuestas interactivas y shows de Turf y Tan Biónica.

Este viernes 20 de noviembre, casi 70 mil personas asistieron a la primera jornada de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, en el predio donde funcionan el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La convocatoria se concentró desde temprano en el espacio destinado a la celebración provincial.

La jornada incluyó feria gastronómica, propuestas interactivas y el espectáculo central “Parque Triásico. Aventura y descubrimiento”. Además, se desarrolló la feria de empresas privadas que expusieron productos y servicios, en el marco de una edición que combinó oferta cultural, comercial y recreativa.

Asistencia y programación Los asistentes también siguieron los recitales de Turf y Tan Biónica, para los que parte del público llegó con anticipación a fin de obtener un lugar cercano al escenario. La presencia de esas bandas nacionales concentró una porción importante de la atención en el cierre de la primera noche.

La cantidad de público registrada en la apertura funciona como uno de los primeros indicadores de convocatoria de la edición 2026. Para la organización, el dato resulta relevante por el volumen de circulación de personas en el predio y por la articulación entre actividades gastronómicas, interactivas y artísticas.

La continuidad de la programación de la Fiesta Nacional del Sol queda ahora vinculada a la evolución de la asistencia en las jornadas siguientes. El desarrollo de la feria, los espectáculos centrales y la respuesta del público serán las variables a seguir durante el resto de la edición.