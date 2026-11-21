Los artistas emergentes fueron elegidos para interpretar la canción oficial de la celebración. Contaron cómo nació la propuesta, la emoción que sintieron al conocer el resultado y dejaron un pedido: quieren presentar su versión en el escenario mayor.

Abita Gutiérrez y William Heredia contaron la intimidad de como trabajaron para llegar a ser la voz oficilal de la canción de la FNS 2026

La canción oficial de la Fiesta Nacional del Sol tiene voces sanjuaninas. Abita Gutiérrez y William Heredia fueron los artistas elegidos para interpretar una nueva versión de la música que representa a la celebración más importante de la provincia. Detrás de esa elección hay una amistad de varios años, una propuesta que surgió casi sobre el cierre de la convocatoria y una oportunidad que ambos viven con enorme emoción.

En una entrevista durante la cobertura especial de la Fiesta, los músicos contaron que tenían pendiente hacer algo juntos y que la convocatoria para artistas emergentes fue la ocasión indicada. La posibilidad de participar con una canción que identifica a todos los sanjuaninos terminó convirtiéndose en una experiencia que, según reconocieron, todavía les cuesta dimensionar.

La versión tuvo un proceso de creación contrarreloj. Se enteraron de la convocatoria cuando faltaba muy poco para el cierre y comenzaron a intercambiar ideas. William le acercó una propuesta a Abita, pero ella terminó redoblando la apuesta: lo que inicialmente iba a ser una colaboración en la versión de él terminó convirtiéndose en una participación de William en la propuesta de ella.

El resultado logró conectar con el público. Los artistas destacaron la cantidad de reproducciones, comentarios y publicaciones compartidas que recibió la canción, a pesar de tratarse de una interpretación diferente de la versión original. También tuvieron palabras de reconocimiento para Andrés y Martina, responsables de la composición original.





La emoción de ganar y un pedido para el escenario mayor

La noticia de que habían sido elegidos llegó con una broma que William difícilmente olvide. Abita lo llamó y le dijo que habían perdido la convocatoria. Después de dejarlo unos segundos con la preocupación, le reveló la verdad: ¡habían ganado! La reacción fue de pura euforia.

Para ambos, el reconocimiento tiene un significado especial. Abita contó que hacía años intentaba conseguir un lugar en la grilla de la Fiesta del Sol y que esta es la primera vez que puede participar cantando. William, por su parte, ya había tenido una experiencia en la edición anterior, luego de su paso por La Voz Argentina.

Pero los dos quisieron aprovechar la exposición para dejar un mensaje que va más allá de su propia historia. Recordaron que en San Juan hay muchísimos artistas con voces y propuestas de gran nivel que esperan una oportunidad para mostrarse ante el público.

Y también hicieron un pedido concreto: les gustaría poder interpretar la reversión de la canción oficial en el escenario mayor de la Fiesta. Sería, para ellos, el broche de oro de una experiencia que ya consideran inolvidable.

La historia de Abita y William demuestra que una convocatoria puede abrir puertas y poner en primer plano el talento local. Ahora esperan que esa oportunidad tenga un nuevo capítulo, esta vez frente al público del escenario principal.