Obras Sanitarias reforzó guardias ante las ráfagas previstas para San Juan . Advirtió posibles cortes o baja de presión y pidió cuidar las reservas domiciliarias.

Ante el alerta por fuertes vientos en San Juan, Obras Sanitarias reforzó las guardias de mantenimiento, servicios y el centro de atención al usuario. La medida busca responder a eventuales fallas en la red vinculadas con las ráfagas previstas. Según el organismo, el servicio de agua potable podría verse disminuido.

La advertencia se fundamenta en dos posibles efectos de las ráfagas: interrupciones del suministro eléctrico y obstrucciones en las tomas de agua cruda. Ambos factores pueden afectar el funcionamiento normal de los sistemas de captación, tratamiento y distribución. En ese escenario, la prestación puede experimentar baja de presión o interrupciones temporales.

Recomendaciones al usuario Ante esa situación, las autoridades de OS pidieron extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario. También recomendaron priorizar el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación. El pedido apunta a evitar usos no esenciales mientras dure la contingencia.

La comunicación oficial no precisó un plazo de duración del alerta ni un alcance territorial específico dentro de la provincia. Sin embargo, el refuerzo de guardias indica que la empresa prestadora prevé una demanda adicional de asistencia técnica y atención al usuario. En ese marco, el monitoreo de la red y de las tomas de agua cruda será determinante para sostener el servicio durante el episodio meteorológico.