La actualización afectará servicios de la tarjeta entre la medianoche del sábado y el mediodía del domingo 22 de noviembre. Los colectivos de RedTulum circularán con normalidad.

El sistema SUBE interrumpirá este domingo 22 de noviembre por 12 horas las operaciones de recarga, acreditación y consulta en San Juan, en el marco de tareas de actualización técnica. La medida regirá desde las 00 hasta las 12 y alcanzará a los canales presenciales y digitales vinculados a la tarjeta.

Durante ese lapso, los usuarios no podrán comprar ni acreditar cargas, consultar el saldo de sus tarjetas por los medios habituales ni usar la aplicación SUBE. También quedarán alcanzados el sitio web oficial, la atención telefónica y la aplicación Cuándo SUBO, que informa en tiempo real la ubicación de los colectivos.

Servicio normal de colectivos

Desde el sistema aclararon que la interrupción no afectará la circulación de las unidades de RedTulum. Los colectivos mantendrán sus recorridos y frecuencias habituales, aunque los pasajeros deberán contar con saldo previo en la tarjeta para abonar el viaje durante la mañana del domingo.

Por ese motivo, se recomendó a quienes tengan previsto viajar que verifiquen sus saldos y realicen las recargas antes de la medianoche del sábado. La previsión apunta a evitar inconvenientes al momento de subir al colectivo, en una franja horaria en la que no estarán disponibles las herramientas de consulta ni de carga.

Reanudación progresiva

Los trabajos técnicos tienen como finalidad optimizar el funcionamiento de la plataforma SUBE y, según lo informado, las herramientas habituales se restablecerán de manera progresiva una vez concluida la actualización, prevista para las 12 del domingo. Hasta entonces, el uso del transporte dependerá de que cada usuario disponga de dinero acreditado en su tarjeta.