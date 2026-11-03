Vialidad Nacional informó que los corredores nacionales de la provincia siguen habilitados. El SMN mantiene alerta amarilla y prevé ráfagas de más de 70 kilómetros por hora.

El viento Zonda mantiene en alerta a San Juan este martes 3 de noviembre, con una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Capital y los departamentos del Gran San Juan. El organismo prevé ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, con efectos directos sobre la circulación y la visibilidad.

De acuerdo con el parte emitido por la Dirección Nacional de Vialidad a las 15:30, todas las rutas nacionales de la provincia permanecen habilitadas para circular. La repartición pidió a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal de seguridad en los distintos corredores.

El pronóstico contempla velocidades promedio de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas más intensas en distintos sectores. Entre las consecuencias señaladas figuran un aumento repentino de la temperatura, una baja marcada de la humedad y polvo en suspensión, condiciones que pueden reducir de manera considerable la visibilidad.

Recomendaciones viales Vialidad recomendó disminuir la velocidad, mantener encendidas las luces bajas y de posición y conservar una distancia prudente respecto de otros vehículos. También advirtió sobre el riesgo de detenerse en las banquinas cuando la visibilidad sea desfavorable. En esos casos, la indicación es buscar refugio en una estación de servicio o en un parador seguro, lejos de la calzada.

Medidas preventivas Las recomendaciones también alcanzan a quienes permanezcan en sus viviendas. Se aconseja evitar las actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y sujetar elementos que puedan desprenderse por la fuerza del viento, como chapas, toldos, macetas y otros objetos. Además, remarcaron la importancia de no encender fuego en espacios abiertos, ya que la combinación de viento intenso y escasa humedad puede favorecer la propagación de incendios.

Seguimiento oficial Vialidad Nacional informó que continuará supervisando las condiciones de circulación en las rutas de San Juan y que emitirá nuevos reportes si se producen cambios importantes en el panorama meteorológico o vial. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el 103 de Protección Civil.