El hallazgo se produjo en La Ciénaga de Huaco y podría corresponder a un organismo no registrado en la zona. El estudio continúa y aún no hay confirmación taxonómica.

Un equipo de paleontólogos encontró en La Ciénaga de Huaco, en el departamento de Jáchal, huellas fósiles que podrían pertenecer a un animal con cinco dedos. El hallazgo se produjo durante la última campaña de campo del proyecto Desarrollo Huaco-Ciénaga, que investiga la fauna que habitó San Juan hace millones de años.

La paleontóloga Jimena Trotteyn, directora del proyecto, indicó que el equipo detectó una rastrillada de entre seis y siete pisadas fósiles en la Formación Ciénaga del Río Huaco. Según precisó, el descubrimiento estuvo a cargo del investigador Juan Pablo Ariza, integrante del equipo científico. La novedad importa porque amplía la información disponible sobre los organismos que dejaron rastros en esa unidad geológica.

Los científicos registraron las huellas con un escáner 3D conectado a un celular, sin tocar ni limpiar la roca para no dañarla. Después, un software armó un modelo tridimensional que permitió observar detalles que a simple vista no se distinguían. Ese procedimiento resulta clave en paleontología porque preserva el material y mejora la lectura de las marcas fósiles.

Lectura preliminar

Al principio, las marcas parecían corresponder a un animal con tres dedos, contó Trotteyn. Sin embargo, al procesar la reconstrucción digital, el equipo identificó un cuarto dedo de tamaño similar a los otros y un quinto dedo mucho más reducido. La investigadora explicó que ese rasgo cambia la interpretación inicial del registro.

Hasta ahora, en esa formación solo se habían encontrado huellas de dinosaurios saurópodos o prosaurópodos. La presencia de una marca con cinco dedos sugiere que otro tipo de organismo convivió con esos animales en la misma zona, aunque la especialista aclaró que los estudios recién empiezan. El equipo todavía debe determinar si la huella refleja fielmente la anatomía del animal o si se alteró durante el proceso de fosilización de la roca.

Trabajo en curso

El hallazgo también será parte de la tesina de Juan Scaliter, estudiante de la Licenciatura en Biología. Scaliter iba a estudiar otras huellas de saurópodos, pero la erosión destruyó el 90% de esas marcas y reorientó su trabajo hacia la nueva huella de cinco dedos. Trotteyn estimó que la tesis se defenderá dentro de seis meses, por lo que el resultado final aún está en desarrollo.

El proyecto funciona como Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) y recibe apoyo de la Secretaría de Ambiente, que aporta movilidad y combustible, de la Cámara de Turismo de Jáchal, que se encarga de la logística, y de la Municipalidad de Jáchal, que brinda alojamiento y viandas al equipo. Con ese esquema, La Ciénaga de Huaco se mantiene como uno de los yacimientos de referencia de San Juan para reconstruir la vida prehistórica de la región.