El chico fue trasladado desde San Juan a Mendoza por síndrome urémico hemolítico. El operativo incluyó un dispositivo policial y sanitario hasta su ingreso al hospital.

Un nene de 2 años fue trasladado este martes en helicóptero desde San Juan hasta el Hospital Notti, en Mendoza, para recibir atención por un cuadro de síndrome urémico hemolítico (SUH), una enfermedad que afecta los riñones. El operativo incluyó un dispositivo especial de seguridad para garantizar el traslado desde la aeronave hasta el centro de salud.

Desde el Cuerpo de Aviación Policial (CAP) informaron que el personal tomó conocimiento del procedimiento a través de la Dirección de Aeronáutica de San Juan. La aeronave utilizada fue un Bell 429, matrícula LV-FVX, que transportaba al chico junto a un equipo médico. La intervención combinó recursos aéreos, sanitarios y de seguridad para concretar la derivación interprovincial.

La aeronave aterrizó a las 13:25 en el helipuerto del hospital mendocino. Allí, efectivos policiales organizaron un operativo de coordinación para facilitar el ingreso del paciente, identificado con las iniciales O.V., al establecimiento sanitario. Ese tramo del procedimiento buscó asegurar la continuidad de la asistencia desde el arribo hasta la admisión hospitalaria.

Traslado sanitario El traslado final se realizó en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que completó el recorrido desde el helipuerto hasta el hospital. También participaron el Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios y preventores municipales, según el reporte oficial. La presencia de esos organismos respondió a la necesidad de ordenar el acceso y reducir demoras en una derivación pediátrica de urgencia.

Una vez completado el procedimiento, el helicóptero despegó de regreso a San Juan. Según el informe difundido por las autoridades intervinientes, el operativo se desarrolló sin novedades. La derivación quedó cerrada con el ingreso del paciente al Hospital Notti, donde continuará la atención por el cuadro informado.