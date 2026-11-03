El Cyber Monday sigue vigente en todo el país y, en San Juan, ya contabiliza al menos 89.000 usuarios que navegaron desde la provincia, con predominio femenino. Según el relevamiento difundido por Diego Marín, referente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en Cuyo, el 70% de las visitas locales correspondió a mujeres y el 25% de los usuarios superó los 65 años.

Marín brindó esos datos en diálogo con BUENA GENTE, por La Mil 20, y contextualizó que el evento arrancó el lunes a las 0 y se extenderá hasta el miércoles a las 23:59. Además, informó que luego continuará la Cyber Week con algunas empresas. En esta edición participan 800 marcas, con descuentos de hasta el 32% y financiamiento de hasta 18 cuotas sin interés.

Productos y categorías

Entre los rubros más buscados aparecen zapatillas, celulares, heladeras, aires acondicionados, lavarropas y notebooks. A nivel nacional, las categorías más visitadas fueron indumentaria y calzado, electrodomésticos, viajes, muebles, hogar y decoración, y salud y belleza. Marín señaló que el pico de tráfico se registró a las 23:25, cuando hubo 369.000 usuarios conectados al mismo tiempo en el sitio.

Consumo y financiamiento

El dirigente sostuvo que las 18 cuotas sin interés habían desaparecido de la economía y que reaparecieron en el Hot Sale y en este Cyber Monday, sobre todo en electrodomésticos, viajes y muebles. También indicó que el bot de inteligencia artificial disponible en la web permite orientar al usuario para encontrar la mejor opción entre distintos productos. Según su descripción, los compradores comparan precios, descuentos de contado o débito y ofertas de varios vendedores sobre un mismo artículo.

Logística y alcance comercial

Marín afirmó que la demora de los envíos depende de cada vendedor, aunque sostuvo que en las 14 ediciones del evento la entrega mejoró de manera notable. Dijo que hoy algunas compras se resuelven en el día y que la mayoría se concreta en un plazo de 10 días. También planteó que el comercio electrónico amplía el mercado para emprendedores de San Juan, que pueden vender a nivel nacional y entregar en 24 o 48 horas a otras provincias.

En el reparto geográfico de las visitas, Buenos Aires encabezó el ranking nacional, seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones y Chaco. En San Juan, el dato más relevante sigue siendo la combinación de volumen de consultas, predominio femenino y presencia de usuarios mayores de 65 años. El comportamiento de las búsquedas y la evolución de las ventas quedarán atados a lo que ocurra hasta el cierre del evento y durante la Cyber Week.