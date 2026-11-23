Javier Jorquera dijo que la empresa pasó de 400 a 900 empleados directos y supera los 1.800 puestos entre directos e indirectos. La firma prepara tareas para una etapa de construcción prevista para 2027.

La empresa Vicuña informó en la Fiesta Nacional del Sol que supera los 1.800 puestos entre empleo directo e indirecto y que avanza en tareas tempranas para una etapa de construcción proyectada para 2027. La referencia fue formulada por Javier Jorquera, integrante del área de Comunicaciones de la compañía, en diálogo con Telesol, en un contexto de preparación operativa y búsqueda de proveedores, pasantes y personal.

Presencia en la feria Jorquera explicó que el stand de la empresa buscó acercar el proyecto minero a los sanjuaninos y responder consultas sobre empleo, capacitación y servicios. Según señaló, la propuesta combinó juegos interactivos, contenidos audiovisuales y experiencias vinculadas con la actividad minera para públicos de distintas edades. También indicó que la compañía recibió consultas sobre cómo inscribirse como proveedor, cómo presentar currículums y cuáles son las vías para acceder a oportunidades laborales.

Etapa de preparación Al referirse al estado del proyecto, Jorquera sostuvo que Vicuña atraviesa un período de planificación y crecimiento, con trabajos vinculados a la línea eléctrica, la preparación de equipos y otras tareas necesarias para el desarrollo. En sus palabras, la empresa está en una fase de “tareas tempranas” mientras se prepara para una futura construcción. También afirmó: “Estamos en una etapa de tareas tempranas, preparándonos para el desarrollo”.

Crecimiento del plantel El representante de la compañía destacó que durante 2026 la estructura laboral de Vicuña tuvo una expansión significativa. Según detalló, la firma pasó de 400 trabajadores a 900 empleados directos y actualmente supera los 1.800 puestos en total, entre directos e indirectos. Jorquera atribuyó ese aumento a la preparación de una etapa que describió como compleja y que exigirá ampliar equipos, planificar tareas y consolidar condiciones operativas para el desarrollo del proyecto.

Territorio y formación La propuesta de la empresa también incluyó contenidos sobre el trabajo que desarrolla con paleontólogos en Iglesia y el hallazgo de huellas fósiles de dinosaurios en sectores del camino. Jorquera dijo que el objetivo es mostrar no solo la dimensión técnica de la minería, sino también el vínculo con el territorio y la investigación científica. En el cierre de la entrevista, recomendó a los jóvenes sanjuaninos priorizar la formación, la curiosidad y el aprendizaje de inglés, al que definió como una herramienta que “abre muchas puertas hoy también”.

La participación de Vicuña en la Fiesta Nacional del Sol se inscribe en una estrategia de acercamiento a la comunidad mientras la empresa mantiene trabajos tempranos y prepara el paso siguiente de su cronograma, previsto para 2027.