Familias y visitantes dejaron mensajes para maestros en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La propuesta combinó recuerdos escolares y un recorrido por políticas educativas.

En la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, familias y visitantes participaron de una propuesta del stand del Ministerio de Educación para dejar recuerdos y agradecimientos a docentes que marcaron sus trayectorias escolares.

La iniciativa, titulada “La huella de nuestros maestros”, invitó a niños, jóvenes y adultos a escribir el nombre de una maestra o un maestro en las páginas finales del Pasaporte del Tiempo, despegar un adhesivo y colocarlo en las paredes del espacio. Con el correr de las horas, esos mensajes fueron cubriendo el stand con referencias a docentes, recuerdos de aula y dedicatorias a quienes inspiraron vocaciones o acompañaron elecciones profesionales.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que la propuesta buscó reconocer el peso de la tarea docente en la vida de las personas. “Los maestros ocupan un lugar muy importante en la vida de cada persona. Muchas veces, una palabra, una enseñanza o un gesto de un docente nos acompaña para siempre y hasta puede marcar el camino que elegimos. Por eso quisimos que quienes visiten el stand tengan la oportunidad de recordar y homenajear a esos maestros que dejaron una huella en sus vidas”, dijo.

Recorrido educativo Bajo el concepto “Educación que deja huella”, el espacio del Ministerio propone un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la enseñanza en San Juan. Según la propuesta institucional, el montaje articula recursos audiovisuales, tecnología y experiencias participativas para vincular el legado de Domingo Faustino Sarmiento con las políticas actuales de alfabetización, las aulas digitales y los desafíos educativos que vienen.

En ese marco, un actor interpreta a Domingo Faustino Sarmiento y dialoga con los visitantes con preguntas sobre la provincia, la escuela y la tecnología. Además, el stand incorpora dos robots, uno humanoide y otro cuadrúpedo, que se convirtieron en parte de las atracciones del espacio educativo durante la feria.

La actividad quedó disponible durante la feria como una de las propuestas de participación del Ministerio de Educación, en paralelo al resto de las muestras y recorridos de la Fiesta Nacional del Sol 2026.