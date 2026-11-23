El alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, Alí Manouchehri, destacó en una entrevista con Telesol durante la transmisión de la Fiesta Nacional del Sol 2026 la relación entre San Juan y la región chilena. El funcionario sostuvo que el intercambio turístico, cultural y económico entre ambos territorios depende, en parte, de una mayor previsibilidad en la habilitación del Paso Internacional de Agua Negra. También expresó su expectativa de que el corredor pueda abrirse en la próxima temporada de verano.

Vínculo fronterizo

Manouchehri afirmó que la presencia de Coquimbo en la feria sanjuanina busca reforzar un lazo que, según dijo, se fue consolidando con el tiempo. “Para nosotros es muy importante estar acá. Hemos logrado generar un lazo de hermandad con la provincia de San Juan muy fuerte, que se ha ido traspasando en los años”, sostuvo. Agregó que participa por segunda vez de la celebración y que una de las metas es que más turistas chilenos conozcan la fiesta y visiten la provincia.

En esa línea, recordó que generaciones de sanjuaninos eligen las playas y los valles de Coquimbo para sus vacaciones. La presencia de la región chilena en la FNS, según planteó, apunta a acercar esa oferta a nuevos visitantes y a sostener un flujo turístico que tiene impacto en ambos lados de la cordillera. El alcalde remarcó que para profundizar ese movimiento resulta central contar con definiciones más tempranas sobre la apertura del paso.

Oferta turística

Durante la entrevista, el jefe comunal explicó que el stand de Coquimbo en la Fiesta Nacional del Sol presenta información sobre valles, cielos, gastronomía y patrimonio histórico. Entre los atractivos mencionó la identidad local asociada a la presencia de piratas, los 56 kilómetros de costa y la variedad de playas y balnearios que reciben cada año a visitantes argentinos. También destacó la oferta gastronómica vinculada al mar, con productos de más de 15 caletas pesqueras, entre ellos los ostiones.

El recorrido turístico, añadió, no se limita al litoral. Manouchehri invitó a conocer los valles interiores, donde mencionó quesos de cabra, productos regionales y paisajes rurales. Entre los destinos que recomendó figuran Pisco Elqui, la Casa de Gabriela Mistral, Playa Blanca y Totoralillo. “Tenemos atractivos en las regiones muy cercanas. Uno puede estar en un valle interior en una hora disfrutando de los cielos y después tenemos los 56 kilómetros de playa que tiene Coquimbo”, señaló.

Agua Negra y temporada

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra ocupó otro tramo central de la entrevista. El alcalde indicó que las condiciones climáticas de los últimos meses complicaron la habilitación del corredor, tras lluvias extraordinarias y una importante acumulación de nieve en la zona cordillerana. Según explicó, las autoridades prevén hacer una evaluación hacia fines de noviembre para determinar si están dadas las condiciones para abrirlo.

Manouchehri estimó además que, en algunas temporadas, llegan entre 35.000 y 60.000 visitantes de San Juan a la costa chilena. Señaló que, si Agua Negra no puede habilitarse, existe como alternativa el recorrido por Mendoza, el ingreso a Chile por el Paso Los Libertadores y la continuidad hacia Coquimbo por la conexión vial desde Santiago o Los Andes. Aun así, insistió en que la apertura del corredor sanjuanino facilitaría el movimiento turístico y consolidaría la integración regional.

Proyección minera y cultural

El alcalde también vinculó la relación bilateral con otros sectores, en particular la minería, en un contexto de crecimiento de esa actividad en San Juan. Planteó que la experiencia acumulada por Coquimbo puede servir para intercambiar conocimientos y políticas de desarrollo entre ambas jurisdicciones. Además, comparó la Fiesta de La Pampilla, que —según dijo— convoca a más de 200.000 personas por día, con la Fiesta Nacional del Sol, y admitió que algunas ideas de la celebración sanjuanina son tomadas como referencia para la fiesta chilena. El cierre de la entrevista volvió sobre la necesidad de sostener la hermandad entre ambos territorios, con el paso fronterizo y el turismo como variables a seguir en la próxima temporada.