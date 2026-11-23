La ministra de Gobierno confirmó que las Líneas del Sol seguirán este domingo desde las 18. Dijo que el operativo mantendrá los mismos puntos de partida y regreso.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que este domingo el servicio gratuito de las Líneas del Sol funcionará durante la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026, con los mismos puntos de partida y desde las 18. La definición llegó tras el balance que la funcionaria hizo de la tercera noche de la feria, en la que destacó la concurrencia de sanjuaninos al predio y el operativo de transporte. La medida mantiene vigente uno de los dispositivos centrales para facilitar el acceso al evento y ordenar la salida de visitantes.

En diálogo con Telesol durante la transmisión de la celebración, Palma señaló que al recorrer las paradas de colectivos observó unidades completas con destino al predio. Según la ministra, esa escena reflejó el acompañamiento del público a una edición que se desarrolla en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La referencia oficial también buscó remarcar el impacto logístico del traslado gratuito en una feria de alta afluencia.

Balance de la feria

La funcionaria valoró el espectáculo central y las propuestas distribuidas en el espacio ferial. Recordó en particular la presentación del viernes, que calificó como “maravillosa” por la cantidad de artistas que participaron sobre el escenario. También dijo que pudo recorrer el Paseo Federal, los stands de los municipios y el espacio de las Emprendedoras del Sol. En ese marco, sostuvo que la disposición de la fiesta en el predio favorece un ambiente de encuentro para las familias.

“Creo que fue realmente un golazo hacerla en este lugar donde todas las familias están acercadas”, expresó Palma. La frase sintetizó la lectura oficial sobre la dinámica de esta edición, que combina espectáculos, feria institucional y presencia de emprendedores. La ministra agregó que todavía le quedaban sectores por visitar dentro del predio, entre ellos el espacio del Ministerio de Gobierno destinado a organizaciones no gubernamentales.

Transporte y recorridos

El esquema de transporte gratuito se mantendrá este domingo con salidas desde distintos puntos de la provincia y regreso desde el predio hasta que no queden pasajeros por trasladar. La organización informó que el servicio se presta desde 23 puntos de San Juan. Palma afirmó: “Todos los que vienen se pueden ir de vuelta en colectivo, no dejamos a nadie”.

Dentro de la feria, la ministra mencionó además la participación de 23 ONG por noche y 15 academias en el sector de su cartera. También anticipó que volvería este domingo para recorrer con más tiempo los stands del sector privado y otras propuestas que no había podido visitar durante las primeras jornadas. Con la continuidad del operativo de transporte, el cierre de la feria quedará atado a la demanda de público y a la capacidad de retorno de las unidades habilitadas.