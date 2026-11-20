José Morea afirmó que la actividad ya genera trabajo y demanda de proveedores locales. La compañía apunta a obtener el primer concentrado de cobre a mediados de 2030.

El Country Director de Vicuña, José Morea, sostuvo que la actividad minera en San Juan ya está generando empleo, oportunidades para proveedores locales y nuevas licitaciones vinculadas a las inversiones del sector. Lo dijo en una entrevista con Telesol, durante la apertura de la Fiesta Nacional del Sol, donde proyectó que en cinco años habrá proyectos en producción y nuevas obras en marcha.

Morea planteó que el escenario provincial no se limita a una expectativa a futuro, sino que empieza a reflejarse en contrataciones, desarrollo de empresas y capacitación de trabajadores. Según su proyección, para 2030 varios emprendimientos podrían estar en etapas avanzadas y algunos ya produciendo. En ese marco, señaló que la primera etapa del proyecto Vicuña podría entrar en producción si se cumplen los cronogramas previstos por la compañía.

Objetivo productivo El directivo recordó que, desde la publicación del estudio económico preliminar en febrero de este año, el objetivo de la empresa es obtener el primer concentrado de cobre a mediados de 2030. También afirmó: “Más allá de hablar de expectativa, también hay que ver la realidad. Hay empleos que van surgiendo, oportunidades de empleo, oportunidades para proveedores, oportunidades de desarrollo y capacitación que se van materializando”.

En esa línea, dijo que Vicuña llegó a contar con un plantel de alrededor de 2.000 colaboradores y que, con la recuperación de la actividad tras la temporada invernal, esperan que esa cifra vuelva a crecer. Aclaró que ese movimiento corresponde a uno de los proyectos que se desarrollan en la provincia, mientras que el escenario general de la minería también requiere formación y nuevas capacidades laborales. Por eso, indicó que desde el sector minero y la Cámara Minera de San Juan trabajan en iniciativas de capacitación para vincular cursos con las necesidades de las empresas.

Proveedores y contrataciones Morea también destacó las rondas de negocios impulsadas para vincular empresas sanjuaninas con firmas nacionales e internacionales que participan de los proyectos mineros. Según indicó, de las últimas siete adjudicaciones realizadas por Vicuña, en casi todas hubo participación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), figura que permite asociar compañías para presentarse a una contratación en conjunto. “Estamos fomentando el asociativismo acá en San Juan para que las empresas locales puedan mostrar su potencial al resto de empresas nacionales que se están acercando, incluso algunas internacionales”, afirmó.

El directivo sumó que la compañía adjudicó la construcción de tres campamentos con capacidad para 450 camas cada uno, ubicados a la vera del Corredor Norte, además de ampliar obras vinculadas a los tramos A1, A2 y B, y reactivar actividades en los tramos B y F. Señaló que esas tareas pueden generar empleo y demanda de servicios complementarios como gastronomía, lavandería y logística para sostener el funcionamiento de los campamentos.

Vinculación institucional Morea valoró la participación del Gobierno provincial en la organización de esos espacios de vinculación empresarial y aseguró que la empresa destina recursos y personal para que las rondas de negocios se concreten y produzcan resultados. La estrategia, según explicó, apunta a que los proveedores locales aprovechen la experiencia acumulada por el ecosistema minero sanjuanino e ingresen a nuevas cadenas de contratación. La presencia de Vicuña en la Fiesta Nacional del Sol se inscribe, además, en una agenda de difusión del proyecto y de acercamiento a empresas, instituciones y comunidades.