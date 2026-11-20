En la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, los personajes del Parque Triásico salieron después de las 20. También llevaron un huevo de dinosaurio que despertó curiosidad entre los visitantes.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo una intervención singular en su primera noche: después de las 20, los dinosaurios del Parque Triásico salieron de sus puertas y recorrieron el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. La aparición se produjo en medio del movimiento de visitantes que asistían a la celebración y se acercaban a los distintos espacios del evento.

La presencia de los personajes generó la atención de grandes y chicos, que se acercaron para fotografiarse y compartir un momento con la propuesta. El recorrido alcanzó tanto a quienes aguardaban para ingresar al Velódromo Vicente Chancay, donde se desarrolla el espectáculo central, como a quienes transitaban por la feria y las demás actividades de la jornada.

Interacción con el público

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un huevo de dinosaurio que los personajes llevaron durante su salida. Niños y adultos se acercaron para observarlo de cerca y participar de la propuesta, que sumó un componente lúdico al despliegue del parque en la fiesta.

La acción formó parte de la primera noche de la FNS y extendió la presencia del Parque Triásico más allá de su espacio habitual. En términos de dinámica del evento, aportó una actividad de contacto directo con el público en un predio con circulación permanente de visitantes.

La intervención quedó integrada a la programación de apertura de la fiesta y se desarrolló mientras continuaba el ingreso al Velódromo Vicente Chancay y el funcionamiento de la feria. De ese modo, el Parque Triásico sumó una propuesta interactiva dentro de una jornada que combinó espectáculo central, circulación de público y actividades complementarias.



