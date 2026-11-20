El arzobispo de San Juan participó del acto inaugural de la Fiesta Nacional del Sol 2026 . Puso el acento en la belleza, la fraternidad, la alegría y el trabajo de la organización.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 sumó este acto inaugural un mensaje religioso a cargo de Monseñor Jorge Lozano, quien realizó la bendición y vinculó la celebración con tres valores: la belleza, la fraternidad y la alegría. La intervención se produjo en el marco de la apertura oficial de la muestra y dejó planteada una lectura de la fiesta como espacio de encuentro social. Según expresó, esas dimensiones dan sentido a la celebración más allá del espectáculo.

El arzobispo de San Juan sostuvo que la fiesta permite abrir el corazón a través del arte, la música, el canto y las expresiones estéticas. En su mensaje, planteó que ese clima ayuda a apartarse por un momento de las preocupaciones cotidianas. La referencia ubicó a la celebración no solo como evento cultural, sino también como instancia de participación colectiva con un contenido simbólico definido.

Fraternidad y comunidad

Lozano también hizo eje en la fraternidad y en la posibilidad de encontrarse como pueblo, más allá de los grupos y los círculos cercanos. “Hacemos fiesta como pueblo, hacemos fiesta con otros”, expresó durante su intervención. En ese pasaje convocó a vivir el acontecimiento desde la comunidad, la provincia y el país, en una formulación que buscó ampliar el alcance de la celebración.

Alegría y reconocimiento

El tercer valor que destacó fue la alegría. “Dios nos creó para la alegría, para que podamos ser felices y compartir esa alegría con los demás”, manifestó. Luego pidió a Dios que bendiga todo el trabajo, el esfuerzo y la creatividad que hicieron posible esta edición de la fiesta. También dedicó una bendición especial a las personas que participaron de la organización, a quienes reconoció su entrega y sacrificio.

Al cierre, Lozano pronunció la fórmula de bendición —“Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”— y despidió el acto con un deseo de buena celebración para los asistentes. La intervención quedó así incorporada al inicio de una edición que, además de su programación artística, tuvo un componente institucional y espiritual en la apertura.