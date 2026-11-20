La Policía de San Juan desplegó más de 500 efectivos en el predio ferial. Néstor Álvarez dijo que el ingreso del público se desarrolló con normalidad.

La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol quedó bajo un operativo de seguridad con más de 500 efectivos de la Policía de San Juan distribuidos en distintos sectores del predio ferial. El despliegue tuvo como objetivo garantizar la prevención y el desarrollo normal de las actividades previstas para la jornada.

Néstor Álvarez, jefe de la Policía provincial, informó que el operativo presentó un primer balance positivo y sostuvo que, hasta el momento, la noche transcurrió con absoluta normalidad. La evaluación oficial se centró en el comportamiento del ingreso del público y en la organización de los accesos al predio.

Álvarez también señaló que el ingreso de los asistentes se realizó de manera ordenada, en un contexto de alta concurrencia de sanjuaninos que se acercaron al evento. Ese punto resulta central para la planificación policial, porque la apertura de la fiesta concentra el mayor flujo de personas en un mismo espacio y horario.

El dispositivo de seguridad incluyó tareas de prevención en el interior y en los accesos del predio ferial. La presencia de personal policial busca reducir incidentes y sostener la circulación de los asistentes durante las distintas actividades programadas. En este tipo de eventos, el operativo se ajusta a la magnitud de la convocatoria y a la necesidad de resguardar el normal funcionamiento de la celebración.

La fuerza provincial continuará con el esquema de cobertura mientras avance la programación de la fiesta, que reúne a miles de personas en la provincia. El seguimiento del operativo permitirá evaluar si el despliegue se mantiene en los mismos términos durante las próximas jornadas.