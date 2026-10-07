José Morea, director para el país de Vicuña Corp., se reunió este martes en el Centro Cívico con los ministros de Minería e Infraestructura para avanzar en la construcción del Corredor Norte, el camino de unos 220 kilómetros que conectará con la futura mina de cobre.

El ejecutivo confirmó el encuentro este miércoles en una red social y sostuvo que el objetivo fue “alinear los siguientes pasos inmediatos para que las obras progresen lo más rápido posible”. También agradeció el acompañamiento de Juan Pablo Perea, ministro de Minería, y Fernando Perea, ministro de Infraestructura.

En el mismo intercambio, Juan Pablo Perea publicó un mensaje breve en el que señaló: “Con diálogo, articulación y transparencia, seguimos trabajando para acompañar el desarrollo de Vicuña y la inversión en infraestructura pública”. Según fuentes cercanas a la reunión, la minera pidió permisos para realizar tareas de mantenimiento en la ruta. Además, se trató la construcción de un bypass, es decir, una variante para desviar o ordenar el tránsito, que estaría a cargo de Vicuña para regular el acceso a la zona y reducir el impacto sobre el área.

Tramos adjudicados y pendientes El Corredor Norte está dividido en tramos. En enero, Vicuña lanzó la licitación de los tramos A, B, C y D, mientras que los tramos E y F ya habían sido adjudicados en abril de 2025 a una UTE, sigla de unión transitoria de empresas, integrada por Terusi Construcciones y Semisa Infraestructura. En septiembre, la compañía confirmó la adjudicación de los tramos A1 y A2, que suman 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, con paso por Malimán. Esa obra quedó a cargo de una UTE formada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora y la sanjuanina Construmin, de la familia Martín, y demandará unos 300 empleos durante 24 meses.

Los tramos E y F, sin embargo, quedaron sin resolución definitiva: la adjudicación de abril de 2025 fue dejada sin efecto y Vicuña todavía debe definir qué empresa quedará a cargo. En el sector empresario circularon versiones sobre una posible UTE entre una firma de Buenos Aires y otra sanjuanina, aunque la compañía no lo confirmó. Tampoco están definidos los tramos B, C y D, para los que también trascendieron alternativas de asociación entre una empresa porteña con antecedentes en San Juan y una firma local, sin oficialización de la minera.

Proyecto estratégico El Corredor Norte busca vincular la mina con San Juan y evitar el trazado que hoy se utiliza a través de La Rioja. Vicuña Corp. es la sociedad integrada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los yacimientos Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, entre San Juan y la región chilena de Atacama. La definición de los tramos pendientes será el próximo paso para completar la ingeniería de acceso a la futura operación minera.