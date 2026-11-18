Este miércoles, representantes de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. firmaron un acuerdo paritario en la ciudad de San Juan, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 789/21.





El acuerdo establece un incremento salarial del 6 % a partir del 1 de octubre de 2026, calculado sobre el sueldo básico de septiembre, cuyo retroactivo se abonará conjuntamente con los haberes de noviembre. Asimismo, contempla un 4 % adicional desde el 1 de enero de 2027, calculado sobre el sueldo básico de diciembre de 2026.





Por parte de ASIJEMIN participaron el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados gremiales Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano. En representación de Vicuña Argentina estuvieron Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.