Tras la reunión de vecinos en la Junta de Riego departamental, el Departamento de Hidráulica aprobó la intervención técnica preventivas de 3 km de cauce para mitigar las crecidas y resguardar a Barreal.

El Departamento de Hidráulica del Gobierno de San Juan, a través de la Nota Nº 0429 firmada por el Director General, Ing. José María Ginestar, formalizó la autorización para ejecutar los trabajos de reparación, limpieza y puesta en servicio de la defensa de aluviones del cauce La Majadita. La resolución, tramitada en el Expediente Nº 506-003771-2026, responde de manera favorable a la solicitud enviada por el Intendente Municipal de Calingasta, Sebastián Carbajal, consolidando un importante avance para la infraestructura de seguridad hídrica de la zona. Obra que también aportará seguridad a los vecinos de Barreal que desde siempre con crecidas de agua quedaron expuestos a las inundaciones.

Esta aprobación oficial constituye el resultado directo de las gestiones institucionales alcanzadas en la Junta de Riego departamental y en acuerdo con el resto de las fuerzas vivas de Calingasta. En dicha instancia, donde convergieron diversos referentes del departamento Calingasta, se priorizó la necesidad de optimizar las defensas aluvionales existentes y se articularon los esquemas de colaboración público-privada con la empresa Glencore Pachón para hacer frente a las contingencias climáticas estacionales.

Alcance técnico e intervención en el cauce La Majadita

El proyecto técnico contempla la intervención sobre un tramo continuo de aproximadamente 3 kilómetros en el sector de Pampa del Leoncito. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente del Municipio, las inspecciones previas detectaron una considerable acumulación de sedimentos que había reducido la sección hidráulica disponible, incrementando el riesgo de desbordes o erosión descontrolada durante bajadas de agua intensas.

Las tareas autorizadas contemplan la remoción de aproximadamente 30 centímetros de sedimento sobre el lecho para restituir la capacidad hidráulica original del canal. Asimismo, el material excedente será reutilizado en el mismo sector para perfilar, rectificar y reforzar la berma ubicada sobre la margen derecha del cauce. El Departamento de Hidráulica ratificó que las obras se limitan estrictamente al mantenimiento del trazado existente, sin habilitar la apertura de nuevos cauces ni la alteración del régimen natural de escurrimiento.

Cooperación privado-pública y supervisión operativa

Un aspecto central del esquema de trabajo radica en el aporte operativo brindado por la empresa Glencore Pachón (GPSA). La firma privada asume la provisión de maquinaria pesada —principalmente una cargadora frontal de alta capacidad—, operadores calificados y vehículos de apoyo operativo. Dicha contribución se efectúa de manera precarias y en carácter de colaboración comunitaria, sin asumir la dirección técnica de las obras.

La supervisión y dirección del proyecto en terreno estará bajo la responsabilidad directa de las autoridades del Municipio de Calingasta y el seguimiento del Departamento de Hidráulica. El plan de trabajo establece un plazo estimado de ejecución de 30 días corridos, previa visita de inspección conjunta, confección del acta de inicio, balizamiento de áreas de circulación y replanteo topográfico.

Protección ambiental y mitigación de crecidas para Barreal

Dada la cercanía geográfica del sector a intervenir con el Parque Nacional El Leoncito, el protocolo exige el cumplimiento riguroso de normativas ambientales. Las autorizaciones pertinentes serán gestionadas por el Municipio, e incluirán controles preventivos como el uso obligatorio de kits antiderrames para las maquinarias, la prohibición de realizar mantenimientos mecánicos mayores en el cauce y la adecuada gestión integral de residuos.

Con la finalización de estos 3 km de reacondicionamiento y refuerzo de bermas, la localidad de Barreal —y en particular sus sectores norte y sur— contará con un sistema defensivo aluvional revitalizado. Esta obra preventiva permitirá canalizar de forma segura las avenidas de agua originadas en la cuenca alta de La Majadita, protegiendo las viviendas, áreas productivas y la infraestructura vial de la zona ante las crecidas estivales.