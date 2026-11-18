El operativo organizará el ingreso por peatones, colectivos y autos particulares. También habrá venta de entradas remanentes y control de tránsito en Ruta 40.

A días de la Fiesta Nacional del Sol, se conocieron los detalles del operativo de ingreso y circulación vehicular hacia el predio. La información fue brindada por el periodista Lucho Linares, en una salida en vivo de Telesol Noticias desde el lugar, donde se ultiman los preparativos.

El esquema prevé tres entradas principales para ordenar el flujo del público. El Acceso A, sobre la colectora este de la Ruta 40, será exclusivo para peatones y para quienes lleguen en colectivo. Según explicó Linares, los colectivos estacionarán del lado oeste y los pasajeros deberán cruzar el puente por calle 7 y caminar unos 100 metros hasta esa puerta.

En el caso de taxis, remises o autos de aplicación, el descenso de pasajeros se hará por calle 8, con desvío hacia calle 7 antes de la zona peatonal. Para los vehículos particulares estarán habilitados los Accesos B y C. La puerta B funcionará sobre calle 7 y la C sobre calle General Acha, con ingreso y salida directa hacia los sectores vehiculares.

Capacidad de estacionamiento Linares precisó que habrá aproximadamente 4.000 lugares para estacionar, aunque una parte del predio quedará ocupada por los stands y los escenarios. Por ese motivo, recomendó llegar con anticipación, ya que los espacios se asignarán por orden de llegada y, una vez colmados, el estacionamiento se desplazará a las zonas externas.

Las tres puertas contarán además con infraestructura para la venta presencial de entradas remanentes. En paralelo, las fuerzas de seguridad apostadas en los alrededores ordenarán el tránsito sobre los laterales y puentes de la Ruta 40 para reducir demoras en los horarios de mayor circulación. El operativo quedará centrado en la distribución del público y en la fluidez de acceso durante los días de mayor concurrencia.