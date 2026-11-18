La cocción completa de las carnes, el uso de agua segura y la correcta manipulación de los alimentos son claves para cuidar la salud de los más pequeños.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños pequeños y puede provocar daños en los riñones. Informarse e incorporar hábitos de higiene y alimentación segura son medidas fundamentales para prevenirlo.

Es causado por la bacteria Escherichia coli, que libera toxinas capaces de afectar el funcionamiento renal. Una de las formas más frecuentes de transmisión es el consumo de alimentos o agua contaminada, especialmente carne poco cocida y leche sin pasteurizar.

Desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de adoptar estos cuidados cotidianos:

- Cocinar completamente las carnes, especialmente la carne picada.

- Lavarse las manos antes de cocinar y comer.

- Utilizar siempre agua potable.

- Lavar frutas y verduras con agua segura.

- Evitar el consumo de leche sin pasteurizar.

- Utilizar utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos.

- Lavar correctamente las manos, superficies y cuchillos después de manipular alimentos crudos.

También es importante evitar la contaminación cruzada durante la preparación de las comidas, manteniendo separados los alimentos crudos de los cocidos.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, se debe acudir al Centro de Salud u hospital más cercano para recibir atención médica.

La prevención comienza en el hogar, con hábitos sencillos que ayudan a reducir riesgos y proteger la salud de toda la familia.