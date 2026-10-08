El cortista Juan José Victoria se excusó por la inscripción de su hermana, María Julieta Victoria. Marcelo Lima integrará el Consejo y se abrirán las entrevistas para 77 postulantes.

El cortista Juan José Victoria se apartó de intervenir en el concurso para la Cámara de Paz luego de que se inscribiera su hermana, María Julieta Victoria, funcionaria del Poder Judicial. En su lugar asumirá su colega del máximo tribunal, Marcelo Lima, en una definición que impacta sobre la integración del Consejo de la Magistratura y sobre el trámite para cubrir un cargo vacante en un tribunal clave del fuero de paz.

La situación se produjo después de que el Consejo diera a conocer las ternas para el Tercer Juzgado de Familia y el Séptimo Civil, mientras quedaba pendiente la definición del puesto en la Cámara de Paz. Fuentes judiciales estimaron que la jura y asunción de Lima como miembro del organismo se concretaría la semana que viene, entre el jueves 15 y el viernes 16. Una vez que eso ocurra, comenzará la primera tanda de entrevistas a los 77 inscriptos para el cargo.

Un cargo con incidencia recursiva

La vacante corresponde a una función de relevancia institucional, porque el futuro titular se sumará a los dos integrantes restantes del tribunal. La Cámara de Paz revisa apelaciones contra resoluciones de los Juzgados de Paz y resuelve, entre otros casos, desalojos, contratos de locación y juicios ejecutivos. La cobertura del puesto quedó abierta por la jubilación por invalidez de Víctor Bazán.

Postulaciones y antecedentes

Entre los inscriptos figuran siete jueces de Paz que buscan ascender: María Marta González Bautista (Primer Juzgado de Paz de Capital), Daniel Galván (9 de Julio), Marcos Moya (Pocito), Roxana Espín (Rawson), Ana Valeria Guerci (Rivadavia), Martín Peñafort (Jáchal) y Andrés Troche (Calingasta). También se anotaron los jueces Pablo Farina (Quinto Civil) y Luis Arancibia (Tercero Civil), además de la asesora Oficial N°1, Soledad Medina.

La lista incluye a María Julieta Victoria, con trayectoria en la Justicia de Paz, según indicaron las fuentes judiciales. Frente a esa circunstancia, Juan José Victoria, además presidente del Consejo, se excusó de intervenir en el concurso. El tribunal había quedado con un solo miembro, Fernando Vargas, después de la baja de Bazán y del fallecimiento de Juan Luis Romero.

Vacancias pendientes

El reemplazo de Romero ya fue designado por la Cámara de Diputados: se trata del abogado bloquista Alejandro Genest, quien jurará la semana que viene. En paralelo, el Consejo de la Magistratura ya definió ternas para el Tercer Juzgado de Familia, integrado por María Julio Comoglio, María Gabriela Lanzone y Rubén Lloveras, y para el Séptimo Civil, con Paola Cassab, Romina Pereyra y Eduardo Riveros. Además, deberá avanzar con concursos para una Fiscalía de Primera Instancia, una Fiscalía de Cámara, dos Juzgados del Fuero de Familia, un Juzgado de Primera Instancia y una Asesoría de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial.