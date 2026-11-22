Los equipos del área de Servicios realizaron recorridos y trabajos de limpieza en distintos sectores de la Ciudad para retirar residuos y mantener en condiciones los espacios públicos luego de las ráfagas registradas durante la noche.

Tras el fuerte viento registrado anoche, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegó tareas de limpieza y mantenimiento a través del área de Servicios, con intervenciones en el microcentro y distintos puntos estratégicos de la Capital.





Los trabajos comenzaron en el sector de la Peatonal y los alrededores de Plaza 25 de Mayo y la Catedral, sobre calles General Acha, Mitre y Santa Fe. Posteriormente, los equipos avanzaron por avenida Libertador y continuaron con la limpieza de papeleros en sectores de gran circulación, como la Terminal de Ómnibus y el Hospital Rawson.





Además, se realizaron tareas sobre calles Santa Fe, Estados Unidos, Nicolás Avellaneda y Matías Zavalla, entre otros sectores.





En cuanto al relevamiento posterior al fenómeno climático, no se registraron daños de consideración. Solamente se recibió un reclamo puntual en la zona de Franklin, Rawson y el barrio Universitario, sin que se reportaran situaciones de gravedad.





De esta manera, el municipio continúa trabajando para garantizar la limpieza, el mantenimiento y las condiciones de seguridad de los espacios públicos, dando respuesta a las necesidades de los vecinos después de los fenómenos climáticos.