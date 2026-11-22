Vialidad informó que todos los corredores nacionales de la provincia están habilitados. Aun así, advirtió variaciones meteorológicas durante la jornada y pidió circular con precaución.

La Provincia de San Juan informó que, al momento del reporte, todas las rutas nacionales de la jurisdicción se encuentran transitables. La comunicación oficial agregó que, durante el día, se prevén cambios bruscos en las condiciones climáticas. En ese marco, se pidió a los conductores extremar la precaución en la circulación.

Recomendaciones viales El organismo recomendó respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad entre vehículos. También sugirió atender las indicaciones del personal vial y de seguridad apostado en los distintos tramos. Estas medidas buscan reducir riesgos ante eventuales modificaciones del tiempo sobre la red vial.

Seguimiento oficial Según el reporte, el organismo mantendrá un monitoreo permanente del estado de transitabilidad durante la jornada. En consecuencia, se prevén nuevas actualizaciones si las condiciones meteorológicas alteran la circulación. La situación queda sujeta a la evolución del clima en los distintos corredores nacionales de la provincia.